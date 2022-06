Bélgica x Holanda onde assistir ao vivo e horário da Liga das Nações

Prepare o coração torcedor, porque tem clássico na Liga das Nações hoje! Com início a partir das 15h45 (Horário de Brasília), a bola vai rolar entre Bélgica e Holanda nesta sexta-feira, 3 de junho, no Estádio Rei Baudouin. Em confronto válido pela primeira rodada do grupo quatro na Liga A, confira onde assistir Bélgica x Holanda ao vivo hoje.

Onde assistir Bélgica x Holanda ao vivo hoje?

O jogo entre Bélgica e Holanda hoje será transmitido ao vivo no SporTV, serviço de streaming, a partir das três e quarenta e cinco da tarde, pelo horário de Brasília.

Com transmissão pelo canal SporTV, da TV Globo, o torcedor deve sintonizar através da sua operadora de TV por assinatura e curtir todos os lances do confronto que promete ser eletrizante. Porém, se você não possui a emissora na programação, deve entrar em contato com a sua operadora.

Informações do jogo Bélgica x Croácia hoje:

Data: 03/06/2022

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Rei Baudouin, em Bruxelas, na Bélgica

Arbitragem: José María Sánchez (Espanha)

Onde assistir: SporTV

Bélgica e Holanda na Liga das Nações

Na temporada passada, a Bélgica chegou até as semifinais depois de terminar em primeiro lugar na fase de grupos da Liga das Nações. Porém, acabou derrotada pela França, atual campeã. No confronto desta sexta-feira, o elenco belga projeta os três pontos para começar com o pé direito, antes mesmo de disputar a Copa do Mundo do Catar.

Do outro lado, a Holanda parou na vice-liderança do grupo um na edição passada, conseguindo o objetivo de permanecer na elite da competição mas sem buscar títulos ou grandes emoções aos torcedores. Este ano, com a ideia de se preparar totalmente para a Copa do Catar, os comandados de van Gaal prometem dar o seu melhor.

Escalações de Bélgica x Holanda hoje:

Denayer e Courtois, goleiro do Real Madrid, são desfalques para o confronto desta sexta.

Provável escalação da Bélgica: Mignolet; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, Thorgan Hazard; De Bruyne, Lukaku e Eden Hazard. Técnico: Roberto Martínez

Para os holandeses, nenhuma nova baixa foi detectada no plantel de jogadores para o técnico van Gaal.

Provável escalação da Holanda: Cillessen; De Vrij, Blind, Van Dijk; Koopmeiners, De Jong, Klaassen, Bergwijn, Berghuis e Depay. Técnico: Louis van Gaal