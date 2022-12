Horário do jogo da Bélgica hoje e Croácia: transmissão e como assistir online Copa do Mundo

Com a vaga nas oitavas de final em jogo, as seleções de Bélgica e Croácia se enfrentam nesta quinta-feira, 1º de dezembro, pela terceira e última rodada do grupo F na Copa do Mundo. O jogo da Bélgica hoje tem início às 12h (horário de Brasília), e vai ser no Estádio Ahmad bin Ali. Todos os detalhes que você precisa saber da Copa estão aqui no texto.

Que vai começar o jogo da Bélgica hoje?

No horário de Brasília, o jogo da Bélgica hoje contra o Canadá começa às 12h (Horário de Brasília), direto do Estádio Ahmad bin Ali, no Catar.

Para deixar ainda mais simples, aqui estão os horários de início mais comuns:

Horário do Catar: 18h

Horário do Brasil: 12h, meio dia (Horário de Brasília)

Torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia e Fernando de Noronha precisam ficar atentos com a diferença no horário de Brasília.

Como assistir jogo da Bélgica hoje x Croácia na Copa do Mundo

O torcedor pode assistir ao jogo da Bélgica hoje na Globo (tv aberta) e SporTV (canal pago), além das opções para acompanhar online: GloboPlay (streaming ou site), portal GE (site de notícias) e FIFA+ (streaming de graça)

Globo

SporTV

GloboPlay

GE

FIFA+

No canal da Globo, na TV aberta para todo o Brasil, é Cléber Machado quem narra a partida com comentários de Diego Ribas, Ricardinho e Sálvio Spinola. Já no SporTV, disponível em todo o território brasileiro entre as operadoras de TV por assinatura, vai ser a narração de Everaldo Marques com os comentaristas Maurício Noriega, Hernanes e Sandro Meira Ricci.

Também dá para assistir online através das plataformas GloboPlay e no FIFA+. Em ambas as opções o torcedor deve acessar o site (www.globoplay.globo.com) (www.fifa.com), se cadastrar com email e a senha e pronto. Dá para acompanhar tanto no aplicativo como pelo navegador.

Se quiser assistir pelo site, é só acessar o portal GE que disponibiliza de graça (www.ge.globo.com).

Quer acompanhar as notícias da Copa do Mundo? Não se preocupe, as atualizações do jogo e escalações estão no DCI.

Escalações:

Provável escalação da Bélgica: Courtois; Meunier, Alderweireld, Vertonghen e Castagne; Witsel, Tielemans e Carrasco; De Bruyne, Eden Hazard e Batshuayi.

Provável escalação da Croácia: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa; Brozovic, Kovacic e Modric; Kramaric, Livaja e Perisic.

Os croatas não têm baixas para o jogo desta quinta-feira na Copa do mundo.

Já os belgas, por outro lado, não podem contar com Onana, suspenso.

Do que as seleções precisam para se classificar?

O confronto entre Croácia e Bélgica traz duas grandes seleções que buscam a classificação até as oitavas de final de qualquer maneira. A matemática é simples: quem vencer o jogo desta quinta se garante na próxima fase.

Em caso de empate, são os croatas quem se dão melhor. Em caso de derrota, os belgas estão fora. Mas para avançarem os dois, a Bélgica tem que vencer sem ultrapassar o saldo de gols de 3, e a Croácia precisa torcer por um triunfo do Canadá em cima do Marrocos.

O Canadá, em último com 3 pontos, já está desclassificado e apenas cumpre tabela.

GRUPO F

1 Croácia - 4 pontos

2 Marrocos - 4 pontos

3 Bélgica - 3 pontos

4 Canadá - 0 pontos

