Benevento x Roma: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (21/02)

Benevento e Roma se enfrentam neste domingo (21) a partir das 16h45 (horário de Brasília), no Stadium Ciro Vigorito, em jogo da 23ª rodada do Campeonato Italiano. Enquanto um busca alcançar a liderança, o outro precisa somar pontos para escapar do rebaixamento. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Benevento x Roma: onde assistir o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão em dois lugares:

No canal Bandsports, na tv fechada

No streaming Estádio TNT. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês.

Possíveis escalações

Possível Benevento: Montipo; Depaoli, Tuia, Glik, Barba; Viola, Schiattarella, Hetemaj; Falque, Caprari, Lapadula.

Possível Roma: Mirante (Pau Lopez); Mancini, Fazio, Spinazzola; Karsdorp, Veretout, Villar, Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral (Dzeko).

Como estão as equipes para o jogo de hoje?

- PUBLICIDADE. -

Em 15º com vinte e quatro pontos, o Benevento precisa vencer o jogo de hoje se quiser se afastar completamente da zona de rebaixamento. Portanto se ganhar os três pontos, pula para a 11ª posição. Dessa maneira, para o confronto, entra em campo sem Letizia.

Enquanto isso, a Roma disputa na parte de cima da tabela. Em terceiro lugar com quarenta e três pontos, pode chegar ainda mais perto da liderança. Assim, para o jogo deste domingo, o técnico Paulo Fonseca está sem Cristante, Kumbulla e Smalling. Já Diawara é dúvida.

Outros jogos da rodada do Campeonato Italiano

Além disso, a 23ª rodada também apresenta outras partidas no fim de semana. Então, saiba quais são os jogos e os horários de cada um.

Fiorentina 3 x 0 Spezia

Cagliari 0 x 1 Torino

Lazio 1 x 0 Sampdoria

Genoa 2 x 2 Verona

Sassuolo 1 x 1 Bologna

Parma x Udinese – 08h30

Milan x Inter de Milão – 11h

Atalanta x Napoli – 14h

Juventus x Crotone – Segunda-feira – 16h45

Últimos jogos de Benevento e Roma

Ademais, o Benevento empatou em 1 a 1 com o Bologna pela 22ª rodada do Campeonato Italiano na sexta-feira (12) passada.

- PUBLICIDADE -

Por fim, a Roma entrou em campo na última quinta-feira (18) no jogo de ida pela segunda fase da Liga Europa. Contra o Braga, venceu por 2 a 0.

Com dois de Haaland, Borussia Dortmund goleia Schalke 04 em clássico