Com dois de Haaland, Borussia Dortmund goleia Schalke 04 em clássico

No Revierderby, como é chamado o maior clássico alemão, realizado neste sábado (20) o Borussia Dortmund venceu o Schalke 04 por 4 a 0 na Veltins Arena pela 22ª rodada do Campeonato Alemão. Com gols de Sancho, dois de Haaland e Guerreiro, os aurinegros garantiram os três pontos. Então, veja como foi a partida.

Com trinta e seis pontos, o Borussia Dortmund segue em 6ª posição empatado com o Leverkusen. Já o Schalke segue na lanterna da competição com apenas nove pontos.

Schalke 04 e Borussia Dortmund no Campeonato Alemão

O começo da primeira etapa foi equilibrado com boas chances para ambas as equipes. O Schalke conseguiu ótimas tentativas com Kolasinac, Harit e Serdar enquanto o Dortmund trouxe Haaland, Reus e Sancho para assustar a defesa azul. Aos 32, o goleiro Fährmann precisou ser substituído por Michael Langer por sentir dores na costela.

Foi então que na metade da etapa o Dortmund começou a pressionar mais ainda e conseguiu resultados, já que aos 42 minutos abriu o placar. Sancho na área aproveitou erro de Stambouli e encheu as redes de Michael Langer. Dois minutos depois, Haaland em lindo voleio ampliou para o Borussia Dortmund.

No segundo tempo, o Dortmund começou melhor, dominando a partida e ainda levando perigo para a defesa azul. Já o ataque dos Azuis Reais pouco apareceu, mesmo com alterações e mudanças em campo. Então, não demorou para o time visitante fazer mais. Aos 15 minutos da segunda etapa, Reus na área serviu belo passe para Guerreiro somente tocar para o gol e inflar as redes do Schalke,

Finalizando o jogo, Haaland sozinho recebeu de Bellingham e encerrou o placar em goleada de 4 a 0 para o Borussia Dortmund, garantindo a vitória no Revierderby pela 22ª rodada do Campeonato Alemão.

Escalações:

Schalke: Fährmann (Langer); Becker, Thiaw, Oczipka, Kolasinac; Stambouli, Boujellab, Serdar; William, Harit, Hoppe.

Borussia Dortmund: Hitz; Morey, Can, Hummels, Guerreiro; Dahoud, Delaney, Brandt; Reus, Sancho, Haaland.

Próximo compromisso de Schalke 04 e Borussia Dortmund

Ademais, na 23ª rodada do Campeonato Alemão, o Schalke 04 enfrenta o Stuttgart fora de casa no sábado (27), às 11h30, buscando assim a segunda vitória na temporada para escapar da zona de rebaixamento. Enquanto isso, o Dortmund recebe o Arminia também no sábado, a partir das 11h30.

