Benfica x Marítimo: onde assistir, horário e escalações hoje – 19/12

Equipe do Benfica precisa da vitória neste domingo se quiser retomar a liderança no Campeonato Português

Pela décima quinta rodada do Campeonato Português, as equipes de Benfica x Marítimo se enfrentam neste domingo, 19/12, com a bola rolando a partir das 14h (horário de Brasília), no Estádio da Luz. Confira onde assistir o jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir o jogo do Benfica hoje: O canal ESPN 2, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Português ao vivo neste domingo.

Horário: 14h (horário de Brasília)

Local: Estádio da Luz, cidade de Lisboa, em Portugal

TV: ESPN 2

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Depois de começar a temporada de maneira espetacular, o Benfica de Jorge Jesus não conseguiu segurar a onda e caiu de posição no Campeonato Português. Agora, o elenco de Lisboa aparece em terceiro lugar com 34 pontos, isto é, venceu onze jogos, perdeu dois e empatou um e, por isso, vai entrar com toda a disposição necessária para garantir os três pontos em busca da retomada da liderança.

Enquanto isso, o Marítimo vem logo atrás, em nono lugar com 14 pontos marcados. Com três rodadas sem perder, os visitantes prometem complicar a vida do Benfica durante toda a partida, buscando chegar na parte de cima da tabela mesmo que pareça impossível e, então, lutar por uma vaga em competições internacionais. Por fim, contabiliza três vitórias, cinco empates e seis derrotas.

Escalação de Benfica e Marítimo:

Rodrigo Pinho, o brasileiro Lucas Veríssimo e Radonjic são os desfalques para o elenco do Benfica, que estão sem Jorge Jesus por suspensão.

Do outro lado, Léo Andrade cumpre suspensão.

Benfica: Vlachodimos; Vertonghen, Otamendi, Almeida; Mário, Grimaldo, Weigl, Gilberto; Núñez, Everton Cebolinha, Rafa

Marítimo: Paulo Victor; Winckz, Matheus Costa, Junior, Vitor; Beltrame, Mendes, Costa; Guitane, Joel, Henrique

