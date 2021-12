Band será a responsável por transmissão do Mundial de Clubes

Os torcedores do Palmeiras poderão acompanhar todos os lances do clube no Mundial de Clubes na Band, pela televisão aberta, em fevereiro do ano que vem. A emissora adquiriu os direitos de transmissão neste sábado, 18/12, e, sozinha, será a grande responsável por passar os jogos ao vivo. Confira a negociação e quais serão os jogos do Palmeiras no caminho.

Transmissão do Mundial de Clubes de 2021 é da Band

A Band saiu na frente e conquistou os direitos de transmissão do Mundial de Clubes da FIFA, que será realizado em fevereiro de 2022. De acordo com o jornalista Gabriel Vaquer, do portal Notícias da TV, a emissora paulista fechou os direitos e vai exibir tanto no canal aberto como pela emissora da TV fechada os jogos do Palmeiras e Chelsea.

Em todos os anos, o SporTV e a Globo eram os responsáveis por passarem os jogos do Mundial da FIFA, enquanto este ano a Band decidiu entrar na briga e conseguiu vencer a batalha. Além disso, segundo informações do Notícias da TV, a emissora já prepara produtores, apresentadores, jornalistas e narradores para enviar ao Oriente Médio em fevereiro do ano que vem.

Esta será a primeira vez que a Globo não vai passar o Mundial de Clubes desde 2000. Naquele ano, o Corinthians levantou o troféu de campeão, com a final diante do Vasco garantindo 53 pontos de audiência ao canal na Grande São Paulo, a maior da história.

O evento acontece de 3 a 12 de fevereiro de 2022, com transmissão de todos os jogos pela Band. A emissora ainda não soltou o anúncio da compra dos direitos, além de ainda não ter dividido quais confrontos vão passar onde, como e quando.

Chaveamento do Mundial de 2021

Os confrontos do Mundial foram definidos através de sorteio da FIFA em sua sede, na Suíça. O torneio começa com os playoffs entre Auckland City e Al Jazira, enquanto Palmeiras e Chelsea entram nas semifinais contra o vencedor dos confrontos das quartas de final, podendo enfrentar Al Ahly, Monterrey, Al Hilal, Al Jazira ou até mesmo o Auckland City se passar da primeira fase.

Dessa maneira, confira todos os confrontos do evento.

Playoff (03/02):

Auckland City x Al Jazira

Quartas de final:

Al Ahly x Monterrey (05/02)

Al Hilal x Al Jazira/Auckland City (06/02)

Semifinal:

Palmeiras x Al Ahly/Monterrey (08/02)

Chelsea x Al Hila ou Al Jazira/Auckland City (09/02)

Final (12/02):

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

Terceiro lugar (12/02):

Perdedor da semifinal 1 x Perdedor da semifinal 2

Quinto lugar (09/02):

Perdedor das quartas 1 x Perdedor das quartas 2

Leia também:

Jogo do Palmeiras no Mundial 2021: adversário, datas e onde assistir