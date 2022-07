Benfica x Nice: onde assistir, horário e escalação hoje (15/07)

As equipes de Benfica x Nice disputam nesta sexta-feira, 15 de julho, o Troféu do Algarve, torneio amistoso que reúne diversas equipes do continente europeu. A partir das 17h (Horário de Brasília), no Estádio Algarve, em Almancil, os elencos abrem a disputa. Confira onde assistir e as principais informações hoje.

Onde assistir Benfica x Nice hoje?

O canal da ESPN 4 e o Star + vai passar o jogo do Benfica x Nice hoje, a partir das 17h (horário de Brasília), nesta sexta-feira em amistoso internacional na pré-temporada.

Para não perder nenhum lance do confronto, o torcedor pode acompanhar o jogo de hoje através do canal da ESPN, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. O torcedor deve verificar se possui a emissora em sua programação oficial.

Online, o serviço de streaming Star + retransmite as imagens para os assinantes através do aplicativo para tablet, computador, smart TV e celular.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Onde assistir Benfica x Nice hoje: ESPN 4 e Star +

Local: Estádio Algarve, em Almancil, Portugal

Como chegam as equipes na pré-temporada?

O time do Benfica chega para disputar a sua pré-temporada depois de uma competição desastrosa no Campeonato Português do ano passado. Após a saída de Jorge Jesus, o elenco até melhorou o desempenho em campo, mas não conseguiu ficar com o título, garantindo-se em terceiro lugar com 74 pontos, na fase pre-eliminatória da Champions.

Do outro lado, o Nice ficou na quinta posição da tabela do Campeonato Francês com 66 pontos, conquistando apenas a vaga para os playoffs da Liga da Conferência, novo torneio da UEFA para a temporada que vem. Agora, o elenco francês vai disputar o torneio português contra o Benfica e também o Fulham.

Quando começa a nova temporada do futebol internacional?

Na Europa, a nova temporada do futebol vai começar em agosto. Os torcedores já estão ansiosos para acompanharem os seu times favoritos em campo, enquanto aguardam e acompanham os amistosos.

O Campeonato Português receberá o Benfica e companhia a partir do dia 7 de agosto de 2022, com o calendário oficial já divulgado pela liga portuguesa de futebol.

Já o Campeonato Francês vai começar no mesmo fim de semana, entre os dias 5, 6 e 7 de agosto de 2022, seguindo até junho de 2023.

Leia também: Quem o Flamengo vai pegar na Copa do Brasil pelas quartas?