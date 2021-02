Benfica x Vitória de Guimarães: onde assistir e escalações do jogo (05/02)

Benfica e Vitória de Guimarães se enfrentam nesta sexta-feira (05), às 16h, no Estádio da Luz, pela décima sétima rodada do Campeonato Português. Brigando pela liderança, equipe comandada por Jorge Jesus pode diminuir a diferença com o Sporting se vencer o confronto de hoje. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Benfica x Vitória de Guimarães: onde assistir?

A partida tem transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada, às 16h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Benfica x Vitória de Guimarães

O site oficial do Benfica informou que o técnico Jorge Jesus apresentou uma melhora depois de testar positivo para covid-19. Entretanto, o português não estará no banco de reservas hoje. Por outro lado, muitos jogadores estão de volta no plantel já recuperados.

Possível Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamenti, Vertonghen, Grimaldo; Weigl, Pizzi, Everton, Rafa; Ñunez, Waldschmidt.

Para a equipe do Vitória, todos os jogadores do time titular aparecem na convocação oficial, ou seja, a equipe deve entrar em campo com o mesmo elenco do jogo passado.

Possível Vitória: Trmal; Sacko, Suliman, Mumin, Mensah; André Almeida, Wakaso, André; Quaresma, Estupiñán, Rochinha.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Português

Além disso, a décima sétima rodada do Campeonato Português também traz outras partidas. Então, veja os horários dos jogos de hoje.

Farense 1 x 2 Santa Clara

Braga 2 x 1 Portimonense

Belenenses 0 x 0 Porto

Famalicão 0 x 2 Moreirense

Rio Ave x Nacional – 14h

Marítimo x Sporting – 16h

P. Ferreira x Tondela –18h

Boavista x Gil Vicente –18h

Como estão as equipes nesta temporada?

A equipe do Benfica está em 4ª posição com trinta e três pontos. Ademais, o clube de Lisboa precisa do resultado em seu favor se quiser continuar firma na briga pela liderança. Dessa maneira, possui dez vitórias, três empates e três derrotas. Por fim, enfrenta o Arsenal na Liga Europa.

Enquanto isso, o time do Vitória aparece em 6º lugar contabilizando vinte e nove pontos. Buscando permanecer na parte de cima da tabela de classificação, o time visitante precisa vencer de qualquer maneira. Contudo, venceu nove jogos, empatou dois e perdeu quatro.