Betis x Alavés: onde assistir ao vivo e possíveis escalações – 08/03/2021

Betis e Alavés se enfrentam nesta segunda-feira (08) a partir das 17h (horário de Brasília), no Estádio Benito Villamarín, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol. Enquanto um busca alcançar a liderança, o outro precisa escapar da zona de rebaixamento. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Betis x Alavés: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Star Hits 1, antigo Fox Premium. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 544 / 545

CLARO/NET : 681

VIVO: 857 / 133

OI TV: 79/80

Como chegam as equipes para a partida?

A equipe do Betis está em 6º com trinta e nove pontos. Dessa maneira, venceu doze jogos, empatou três e perdeu dez, ou seja, tem que garantir mais pontos se quiser alcançar uma vaga em competições internacionais na próxima temporada. No jogo de hoje, não tem em seu plantel Victor Ruiz, Bartra e Dani Martin.

Enquanto isso, o Alavés aparece na zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol com vinte e dois. Então, se vencer o confronto deste domingo, deixa a degola e acumula vinte e cinco pontos. Dessa maneira, o treinador Abelardo Fernández não possui Rodrigo Ely, lesionado.

Possíveis escalações de Betis x Alavés

Possível Betis: Robles; Sidnei, Emerson, Mandi, González; Rodriguez, Guardado; Canales, Ruibal, Lainez; Morón.

Possível Alavés: Pacheco; Padilla, Lejeune, Laguardia, Navarro; Mendez, Pina, Córdoba, Manu García; Lucas Pérez, Joselu.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo no último fim de semana pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. O time do Alavés, no sábado (27), jogou contra o Osasuna em casa, sendo derrotado por 1 a 0.

Enquanto isso, o Betis venceu em 1 a 0 a equipe do Cádiz no domingo (28) fora de casa.

