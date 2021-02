Betis x Getafe: saiba onde assistir ao jogo Campeonato Espanhol (19/02)

Betis e Getafe se enfrentam nesta sexta-feira (19) a partir das 17h (horário de Brasília), no Estádio Benito Villamarín, em jogo da 24ª rodada do Campeonato Espanhol. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Betis x Getafe: onde assistir o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Fox Premium. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 544 / 545

CLARO/NET : 681

VIVO: 857 / 133

OI TV: 79/80

Como vem Betis e Getafe para o jogo?

Em 7º lugar com trinta e três pontos, o Betis busca subir na tabela e assim conquistar uma vaga para competições internacionais na próxima temporada. Dessa maneira, venceu dez jogos, empatou três e perdeu dez. Para a partida de hoje, Marc Bartra, Martin e Camarasa estão fora.

Enquanto isso, o Getafe aparece em 14º com vinte e quatro. Ao todo, possui seis vitórias, seis empates e onze derrotas. Então, para a partida desta sexta, o time visitante não possui desfalques.

Possíveis escalações

- PUBLICIDADE. -

Possível Betis: Robles; Victor Ruiz, Emerson, Mandi, González; Rodriguez, Guardado; Canales, Ruibal, Fekir; Morón.

Possível Getafe: David Soria; Cabaco, Olivera, Chakla, Suárez; Cucurella, Maksimovic, Arambarri, Nyom; Jaime Mata, Hernández.

Confira os jogos da rodada no Campeonato Espanhol

Além do jogo entre Betis x Getafe, a 24ª rodada também apresenta outras partidas no fim de semana. Então, saiba quais são os jogos e os horários de cada um.

Elche x Eibar – Sábado – 10h

Atlético de Madrid x Levante – Sábado – 12h15

Valencia x Celta de Vigo – Sábado – 14h30

Real Valladolid x Real Madrid – Sábado – 17h

Barcelona x Cádiz – Domingo – 10h

Real Sociedad x Alavés – Domingo – 12h15

Huesca x Granada – Domingo – 14h30

Ath. Bilbao x Villarreal – Domingo – 17h

Osasuna x Sevilla – Segunda-feira – 17h

Últimos jogos

A equipe do Betis venceu o Villarreal, atual queridinho da La Liga, por 2 a 1 no último domingo (14) pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol.

Já o Getafe perdeu para o Real Sociedad em casa, no Alfonso Pérez, por 1 a 0.

- PUBLICIDADE -

Conheça 5 famosos que são donos de times de futebol