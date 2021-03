Abrindo a 28ª rodada do Campeonato Espanhol, Betis e Levante se enfrentam nesta sexta-feira (19) a partir das 17h (horário de Brasília), no Estádio Benito Villamarín. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para subir na tabela. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Betis x Levante: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Star Hits 1, antigo Fox Premium. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 544 / 545

CLARO/NET : 681

VIVO: 857 / 133

OI TV: 79/80

Como estão as equipes na temporada?

Em 6ª posição está o Betis, contabilizando quarenta e dois pontos no total. Dessa maneira, a equipe anfitriã tem como principal objetivo subir na tabela e, assim, garantir uma vaga em competições na próxima temporada. Em seu plantel, Camarasa e Dani Martin estão indisponíveis, enquanto Marc Bartra está de volta.

Enquanto isso, o Levante que, após uma melhora impressionante no desempenho, subiu para 9ª posição com trinta e cinco pontos, também tem como objetivo garantir vaga na próxima temporada. Ao todo, venceu oito jogos, empatou onze e perdeu também oito. Assim, no confronto desta sexta, Rochina, Melero e Campaña estão fora.

Possíveis escalações de Betis x Levante

Possível Betis: Robles; Ruiz, Emerson, Mandi, González; Rodriguez, Guardado, Canales, Ruibal; Fekir; Borja.

Possível Levante: Fernandez; Miramón, Duarte, Vezo, Clerc; de Frutos, Vukcevic, Bardhi, Malsa; Morales, Roger.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo pela última vez no fim de semana em jogos da 27ª rodada do Campeonato Espanhol. Assim, o Levante enfrentou o Valencia na sexta (12) ganhando por 1 a 0.

Enquanto isso, o Betis perdeu do Sevilla no clássico espanhol em 1 a 0 no domingo (14).

