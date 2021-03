Erling Haaland vai para qual time? Veja as principais negociações

O fenômeno norueguês, como é chamado Erling Haaland, tem apenas 20 anos mas já atingiu números impressionantes no futebol. Defendendo o Borussia Dortmund pela segunda temporada, o craque é preterido por grandes clubes da Europa. Então, veja quais times estão na disputa e para qual time o craque vai.

Haaland jogará em qual time?

Erling Haaland é um fenômeno no futebol, tendo 20 gols marcados na Champions League e campanhas incríveis vestindo a camisa de RB Salzburg e Borussia Dortmund. Livre para assinar com outro clube no verão, ou seja no meio do ano, o jovem aparece na mira de grandes clubes europeus. O jogador tem contrato com o Dortmund até 2024, mas possui uma cláusula de liberação de 75 milhões de euros.

Então, Erling Haaland vai para qual time? Listamos os cinco principais favoritos. Confira a seguir o que cada um deles tem a oferecer pelo craque.

Manchester City entra na mira de Erling Haaland

Segundo o site Sky Sports, o Manchester City também aparece na lista de possíveis destinos do norueguês. Porém, uma polêmica envolvendo o empresário do jogador, Mino Raiola, e Pep Guardiola, técnico do City, podem estremecer a negociação.

De acordo com a publicação, em 2010 os dois se estranharam depois que Raiola questionou a maneira como Guardiola tratava Zlatan Ibrahimovic, seu cliente, no Barcelona. Já o jornal Mirror, da Inglaterra, mostrou que a negociação pode custar 100 milhões de euros aos cofres do Manchester, além de estar disposto a pagar uma bagatela como salário.

Sem Sergio Aguero durante grande parte da temporada 2020/21 por lesões, Guardiola procura um artilheiro comandando o seu elenco. E, para isso, Erling Haaland seria perfeito.

Manchester United quer a contratação de Haaland

A equipe de Manchester tentou contratar Haaland em 2018. De acordo com a publicação do Daily Mirror, o valor para trazer o jovem seria de 3 milhões de libras mas, devido a um acidente na comunicação, toda a negociação caiu por terra.

Agora, em 2021, o clube corre atrás do prejuízo para, novamente, tentar obter o jogador. O United, por outro lado segundo o jornal Express, quer incluir Anthony Martial na troca.

Além disso, Haaland já trabalhou com Ole Gunnar Solskjaer, atual treinador do United. Entre 2017 e 2018, Ole treinou o clube norueguês e, dessa maneira, foi o professor do garoto.

Chelsea tem interesse em assinar com Haaland

Um dos principais alvos no futebol inglês é o Chelsea. Roman Abramovich, dono do clube, terá que abrir os cofres para desembolsar uma bagatela pelo jogador, já que o valor imposto pelo Borussia Dortmund aos clubes pode chegar em 120 milhões de libras.

Segundo o Daily Mirror, o time londrino considera oferecer Timo Werner ao Dortmund como parte da oferta. Werner já é conhecido no Campeonato Alemão, já que defendeu o RB Leipzig antes de se transferir ao Chelsea.

Barcelona quer repatriar o jovem

O Barcelona, entretanto, pretende seguir o mesmo modelo de negociação do Chelsea. Philippe Coutinho, brasileiro, pode aparecer na troca para obter o norueguês, informou o Mirror.

Com uma possível saída de Lionel Messi ao fim da temporada, o clube culé tem em mente trazer o jogador para, quem sabe, integrar o elenco e manter o alto nível no futebol europeu.

Liverpool pode trocar atacante com Borussia Dortmund

O jornal Express também noticiou uma possível troca entre o clube comandado por Klopp e o Dortmund. Segundo a publicação, os alemães estariam interessados no atacante Divock Origi e, dessa maneira, uma possível troca pode acontecer.

No Liverpool, Origi não obteve sucesso, já que entrou em campo somente duas vezes no Campeonato Inglês, principalmente por não ter espaço no elenco. Além disso, o preço oferecido para os alemães é de 12 milhões de libras, o que chamou a atenção dos ingleses.

Erling Haaland: conheça o fenômeno do Borussia Dortmund