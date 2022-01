Bilbao x Real Madrid: onde assistir final da Supercopa da Espanha – 16/01

A bola vai rolar entre Athletic Bilbao e Real Madrid com a disputa da grande final da Supercopa da Espanha neste domingo, 16/01, a partir das 15h30 (horário de Brasília), jogando no King Fahd Stadium. Com transmissão ao vivo da final da Supercopa da Espanha, saiba onde assistir hoje.

Quando é Athletic Bilbao x Real Madrid?

Pela grande final da Supercopa da Espanha, a partida começa às 15h30 deste domingo (horário de Brasília), 16 de janeiro de 2022, no King Fahd Stadium, na cidade de Riade, na Arábia Saudita.

Onde assistir a final da Supercopa da Espanha 2022?

A ESPN Brasil vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível em todos os serviços por assinatura.

Os assinantes da TV fechada podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Star +, serviço de streaming pago disponível no aplicativo para Android e iOS ou site oficial.

Horário: 15h30 (horário de Brasília)

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

De um lado, o Athletic Bilbao, o atual campeão da Supercopa da Espanha, vem em busca do bicampeonato depois de vence o Atlético de Madrid na semifinal por 2 a 1. Agora, promete colocar em campo os seus melhores jogadores para levar para casa o belíssimo troféu.

Enquanto isso, o Real Madrid chega até aqui para disputar o seu 12º título da competição depois de bater o Barcelona na semifinal nos acréscimos, com gols de Vinicius Junior, Benzema e Valverde no finalzinho. Se vencer, diminuir a diferença no número de títulos que possui com o time da Catalunha (13).

Escalações de Athletic Bilbao e Real Madrid:

Nenhuma das equipes tem baixas para o confronto de hoje, o que possibilita que o confronto seja ainda mais acirrado em campo pela vaga.

Provável escalação de Athletic Bilbao: Unai Simon; Balenziaga, Martínez, Álvarez, De Marcos; Vencedor, Muniain, Williams, Dani García; Williams, Sancet

Provável escalação de Real Madrid: Courtois; Lucas Vazquez, Alaba, Militão, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Benzema, Vinicius Jr., Asensio

