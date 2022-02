Boavista x Volta Redonda: onde assistir, horário e escalações – 05/02

Abrindo a quarta rodada do Campeonato Carioca, as equipes de Boavista x Volta Redonda se enfrentam neste sábado, 05/02, a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, com transmissão ao vivo e online. Dessa maneira, confira onde assistir e os horários do jogo de hoje.

Onde assistir Boavista x Volta Redonda hoje ao vivo

O jogo vai passar no pay-per-view TV Carioca Play, e nos serviços OneFootball e Eleven Sports ao vivo com cobertura online tanto pelo site como pelo aplicativo a partir das quatro da tarde. O serviço está disponível por assinatura tanto no site (www.cariocaoplay.com.br) como também pelo aplicativo para baixar em Android e iOS. Já o OneFootball pode ser assinado pelo portal (www.onefootball.com), pelo valor de R$ 27,90 a partida da Taça Guanabara e R$49,90 as fases finais, enquanto o Eleven Sports (www.elevensports.com) está disponível por diferentes valores e pacotes.

Horário: 16h (horário de Brasília) TV: Sem transmissão LiveStream: TV Carioca Play, Eleven Sports e OneFootball

Depois de ser derrotado pelo Flamengo durante a semana, a equipe do Boavista volta para os gramados do Campeonato Carioca em busca da redenção. Ocupando a 10ª posição com dois pontos, o elenco contabiliza dois empates e uma derrota na temporada, contando com a presença dos torcedores em casa para alavancar os jogadores.

Enquanto isso, o elenco do Volta Redonda se mantém em 9º lugar com dois pontos também depois de empatar com o Bangu na última quarta pela terceira rodada da competição estadual. Dessa maneira, com dois empates e uma derrota em sua conta, buscando a primeira vitória para subir na classificação rumo ao G4.

Escalação do Boavista x Volta Redonda

Nenhuma das equipes conta com desfalques para o jogo deste sábado no Carioca.

Escalação do Boavista: Fernando; Wellington Silva, Kadu Fernandes, Diego Rangel, Bull; Ralph, Marquinhos, Biel, Di Maria; Marquinhos, Matheus Alessandro

Escalação do Volta Redonda : Luiz Felipe; Júlio Amorim Grasson, Dilsinho; Aílton, Pedro Thomaz, Tinga, Marcos Junior; MV, Pedrinho, Lelê

