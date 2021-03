Boca Juniors x River Plate: onde assistir ao clássico – 14/03/2021

Neste domingo (14), Boca Juniors e River Plate protagonizam o superclássico argentino a partir das 18h (horário de Brasília), na Bombonera, em Buenos Aires em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Argentino. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Boca Juniors x River Plate: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Como chegam as equipes para o jogo?

Em 6ª posição no grupo B com oito pontos, o Boca precisa do resultado em seu favor para, assim, alcançar a parte de cima da classificação. Ao todo, venceu dois jogos, empatou também dois e ainda não perdeu. Para o confronto de hoje, a equipe do Boca não possui novas lesões.

Enquanto isso, o River aparece em 7º com seis no grupo A, contendo duas vitórias, nenhum empate e duas derrotas. Precisando se recuperar, a equipe de Gallardo deve vir com tudo no clássico deste domingo. Em seu plantel, não contém Gonzalo Montiel.

Possíveis escalações de Boca Juniors x River Plate

Possível Boca Juniors: Andrada; Capaldo, Zambrano, Lopez, Fabra; Villa, Cardona, Medina, Campuzano, Maroni; Tévez.

Possível River Plate: Armani; Díaz, Martínez, Rojas; Pérez, Vigo, De La Cruz, Casco, Carrascal; Suárez, Álvarez.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo pela última vez no fim de semana anterior pela quarta rodada do Campeonato Argentino. Assim, o Boca goleou em 7 a 1 a equipe do Vélez no domingo (07).

Do outro lado, o River Plate foi derrotado para o Argentino Juniors na segunda (08) por 1 a 0.

