Bochum x Borussia Dortmund: onde assistir de graça e ao vivo – 11/12

Pela décima quinta rodada do Campeonato Alemão, as equipes de Bochum x Borussia Dortmund entram em campo neste sábado 11/12, a partir das 11h30 (horário de Brasília), jogando no Ruhr Stadion. Com transmissão ao vivo somente em aplicativo e de graça, saiba onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Bochum x Borussia Dortmund: O serviço de streaming OneFootball, disponível somente no site e aplicativos pelo Android e iOS, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Alemão ao vivo neste sábado.

Horário: 11h30 (horário de Brasília)

Local: Ruhr Stadionn, cidade de Bochum, na Alemanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: OneFootball pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Recém-promovido da segunda divisão, o Bochum faz um belo início de temporada no Campeonato Alemão. Sem perder por duas rodadas, o elenco acumula 19 pontos em décima posição, isto é, já venceu seis jogos, empatou um e foi derrotado em outros sete. Dessa maneira, espera contar com a casa cheia no confronto deste sábado para seguir vencendo e, então, subir cada vez mais na classificação.

Do outro lado, o Borussia Dortmund segue em segundo lugar com 30 pontos, contabilizando dez vitórias e apenas quatro derrotas na temporada. No meio de semana, o elenco venceu na Champions, mas ficou apenas com a vaga na Liga Europa, o que pode ser vantajoso para o elenco brigar por título. Por fim, se vencer hoje, pode diminuir a diferença com o Bayern.

Escalações de Bochum x Borussia Dortmund:

Os anfitriões não poderão contar com Blum, Decarli, Löwen e Zoller.

Enquanto isso, Marco Rose não tem em seu plantel de jogadores Akanji, Bürki, Morey, Moukoko, Reyna, Schmelzer e Unbehaun, lesionados

Bochum: Riemann; Stafylidis, Masovic, Lampropoulos, Soares; Tesche, Losilla, Rexhbecaj; Holtmann, Polter, Asano

Borussia Dortmund: Kobel; Meunier, Hummels, Zagadou, Guerreiro; Bellingham, Can, Dahoud; Wolf, Haaland, Reus

