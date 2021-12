Quantos gols Erling Haaland tem na carreira?

Erling Haaland já é considerado um fenômeno do futebol com apenas 21 anos. Jogador do Borussia Dortmund, coleciona três títulos, conquistas e principalmente gols tanto pelo clube que defende como também pela Seleção da Noruega. Provando que tem um excelente faro em campo, descubra quantos gols Haaland tem na carreira.

Erling Haaland tem quantos gols na carreira?

Haaland tem 135 gols em 180 partidas jogadas em toda a sua carreira como jogador de futebol, desde equipes até o time nacional da Noruega. Ainda em ação, este número pode crescer cada vez mais.

O destaque vai para a atuação pelo Borussia Dortmund, clube que defende desde janeiro de 2020 após transferir-se da Áustria. Vestindo a camisa amarela, Haaland coleciona 74 tentos.

Enquanto isso, pelo RB Salzburg, tem 29 e no Molde coleciona somente 20 gols. Por fim, em sua seleção, disputou amistosos, Liga das Nações e Eliminatórias da Copa e Euro.

Borussia Dortmund – 74 gols

Molde – 20 gols

RB Salzburg – 29 gols

Seleção da Noruega – 12 gols

Erling Haaland foi artilheiro da Champions 2020/21

Na temporada 2020/21 da Champions, Erling Haaland, enquanto jogador do Borussia Dortmund, conquistou o título de artilheiro ao marcar 10 gols em oito jogos tanto na fase de grupos como no mata-mata. O norueguês deixou para trás Mbappé, do PSG, com 8 gols e Neymar, com 6 ao todo.

Além disso, Haaland também fez história ao garantir o título de goleador mais jovem da história da Champions League, ultrapassando Lionel Messi em 2008/09 com 9 gols pelo Barcelona tendo 21 anos.

Em 2019/20, garantiu o segundo lugar com 10 gols, ficando atrás apenas de Robert Lewandowski com 15, ano em que o Bayern de Munique levantou a taça.

Na temporada 2021/22, até o fim da sexta rodada da fase de grupos, fez 3 gols marcados, com o Borussia Dortmund eliminado da competição direto para a Liga Europa.

Conheça Erling Haaland

Haaland tem o amor pelo futebol correndo em suas veias. O atacante é filho de Alf-Inge Haaland, ex-jogador norueguês e por isso conhece de perto o esporte desde muito cedo. Então, Erling foi inscrito nas categorias de base do Bryne FK, time da Noruega. Dois anos depois, o Molde o contratou por duas temporadas.

Em 2019, Haaland chegou ao RB Salzburg, da Áustria, onde mostrou um desempenho fenomenal em campo, sobretudo um poder inigualável de marcar gols. Jogando a Champions League, marcou 8 gols em apenas seis jogos na fase de grupos. Além disso, o atacante teve uma campanha extraordinária no Campeonato Austríaco daquele mesmo ano, com 17 gols em dezesseis partidas, além de dois títulos.

O futebol de Haaland e o seu incrível faro para gol chamaram a atenção do mundo. Foi então que, no começo de 2020, o Borussia Dortmund entrou em ação para repatriar o jovem, com a conquista de uma Copa da Alemanha e o total de 72 partidas e 74 gols.

Apesar de muito jovem, Haaland também defende a Seleção. Possui uma passagem considerada boa, já que contabiliza sete jogos e seis gols. Disputou Mundiais, Eliminatórias da Euro, amistosos, Eurocopa e Liga das Nações.

A seguir, assista todos os gols de Erling Haaland na Champions League.

Leia também:

Champions League: como funcionam os critérios de desempate