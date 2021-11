Bologna x Cagliari: onde assistir ao jogo de hoje e escalações (01/11)

As equipes Bologna x Cagliari se enfrentam nesta segunda-feira, 01/11, às 16h45 (horário de Brasília), pela décima primeira rodada do Campeonato Italiano no Estádio Renato Dall’Ara. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir ao jogo do Bologna x Cagliari hoje? O confronto entre Bologna e Cagliari terá transmissão ao vivo a partir das 16h45 (Horário de Brasília) da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida.

Data: 01 de novembro de 2021

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Renato Dall’Ara, cidade de Bologna, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Bologna x Cagliari

O elenco anfitrião não poderá contar com M’baye, Bonifazi e Nicolas Viola, lesionados.

Já os visitantes não terão Dalbert, Marko Rog e Walukiewicz para o jogo desta segunda.

Bologna : Skorupski; Theate, Medel, De Silvestri; Domínguez, Hickey, Svanberg, Soriano; Orsolini, Vignato; Barrow

: Skorupski; Theate, Medel, De Silvestri; Domínguez, Hickey, Svanberg, Soriano; Orsolini, Vignato; Barrow Cagliari: Gragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Lykogiannis; Pavoletti, Pedro

Principais informações sobre o jogo de hoje

Após ser derrotado pelo líder Napoli na última quinta-feira, o elenco do Bologna retorna aos gramados nesta segunda-feira para encerrar a rodada do Campeonato Italiano. Precisando da vítoria para se afastar do rebaixamento e subir , deve contar com a força de sua torcida. Por fim, está em 13º com 12 pontos.

Enquanto isso, o elenco do Cagliari aparece na lanterna da classificação coma apenas 6 pontos conquistados, ou seja, venceu somente uma partida na temporada. Dessa maneira, se não ganhar o jogo de hoje, tende a piorar ainda mais a sua situação e então ser rebaixado para a segunda divisão do futebol italiano.

