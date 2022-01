Bordeaux x Olympique de Marseille: onde assistir e horário - 07/01

Enquanto um busca a liderança, o outro precisa escapar do rebaixamento no Campeonato Francês

Bordeaux x Olympique de Marseille se enfrentam nesta sexta-feira, 07/01, a partir das 17h (horário de Brasília), em confronto válido pela vigésima rodada do Campeonato Francês no Stade Matmut Atlantique. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Bordeaux x Olympique de Marseille: O canal Fox Sports, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Francês ao vivo nesta sexta-feira.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Stade Matmut Atlantique, cidade de Bordeaux, na França

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Depois de perder para o Lille na última rodada, o Bordeaux entra em campo nesta sexta-feira buscando o resultado positivo para se afastar por completo da zona de rebaixamento. Em 17ª posição com 17 pontos, o elenco contabiliza três vitórias, oito empates e também oito derrotas, torcendo pelo apoio da torcida em casa hoje.

Enquanto isso, o Olympique de Marseille segue em terceiro lugar com 33 pontos, vencendo até o momento na temporada nove partidas, seis empates e três derrotas, com o principal objetivo de diminuir a diferença com o líder do Campeonato Francês. Para isso, deve colocar os melhores jogadores em campo.

Escalações de Bordeaux e Olympique de Marseille:

Mensah e Baysse são os desfalques do elenco anfitrião para o jogo de hoje.

Do outro lado, Dieng não pode jogar porque foi expulso na última partida.

Bordeaux: Costil; Pembele, Medioub, Koscielny, Ricardo Mangas; Onana, Fransérgio; Dirolsun, Adil, Elis; Hwang

Olympique de Marseille: Pau López; Saliba, Caleta-Car, Luan Peres; Rongier, Guendouzi, Kamara, Gerson; Under, Payet, Milik

