Borussia Dortmund x Arminia: onde assistir e possíveis escalações (27/02)

Borussia Dortmund e Arminia se enfrentam neste sábado (27), a partir das 11h30 (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, pela 23ª rodada do Campeonato Alemão. Enquanto uma equipe busca alcançar a liderança, a outra precisa somar pontos para escapar do rebaixamento. Então, saiba a seguir onde assistir.

Borussia Dortmund x Arminia: onde assistir ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Onefootball. Ademais, você pode assistir em dois lugares:

Através do aplicativo em seu celular

No site oficial do Onefootball ao vivo

Como vem as equipes para o jogo?

Em 6º com trinta e seis pontos, o time do Dortmund entra em campo neste sábado com o propósito de alcançar a primeira parte da tabela. Entretanto, para conseguir, precisa torcer também por tropeços de seus adversários. Para o confronto de hoje, o time aurinegro está sem Akanji, Schmelzer e Witsel

Por outro lado, o Arminia precisa vencer de qualquer maneira para escapar da zona de rebaixamento. Em 16º com dezoito, pode escapar se garantir os três pontos. Então, o time visitante entra em campo sem Soukou.

Possíveis escalações

- PUBLICIDADE -

Possível Borussia Dortmund: Hitz; Morey, Can, Hummels, Guerreiro; Delaney, Dahoud; Brandt, Reus, Sancho; Haaland

Possível Arminia: Ortega; Brunner, Pieper, Nilsson, Laursen; Kunze, Prietl; Doan, Vlap, Voglsammer; Klos.

Últimos jogos de Borussia Dortmund e Arminia

Ambas as equipes entraram em campo no último fim de semana pela 22ª rodada do Campeonato Alemão. Na sexta-feira (19), o Arminia enfrentou o Wolfsburg e perdeu por 3 a 0 em casa.

Enquanto isso, o Dortmund venceu o Schalke 04 no Derby por 4 a 0 no sábado (20).

Veja os melhores memes da vitória do Flamengo no Brasileirão