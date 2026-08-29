Borussia Dortmund x Hamburg: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

O Borussia Dortmund estreia na Bundesliga diante do Hamburger SV neste sábado, 29 de agosto, no Signal Iduna Park, em Dortmund. A partida marca o reencontro dos clubes na primeira divisão alemã no estádio desde março de 2016, quando o BVB venceu por 3 a 2.

Onde assistir o jogo Borussia Dortmund x Hamburg

O jogo entre Borussia Dortmund e Hamburg terá transmissão ao vivo pela Cazé TV, Prime Video e SportyNet, a partir das 13h30 (de Brasília).

1 – Cazé TV – partida poderá ser acompanhada pela Cazé TV no YouTube. Para assistir, basta acessar o canal da Cazé TV na plataforma e procurar a transmissão ao vivo de Borussia Dortmund x Hamburg no horário da partida.

2 – Prime Video – outra opção indicada é o Prime Video. O torcedor deve entrar no serviço de streaming, fazer login na conta e buscar pela partida na área de esportes ou transmissões ao vivo.

3 – SportyNet – confronto também está previsto na programação da SportyNet. Para acompanhar, o usuário deve acessar a plataforma, fazer login, caso seja necessário, e procurar pelo jogo entre Dortmund e Hamburg na programação ao vivo.

Borussia Dortmund x Hamburg pela Bundesliga

O confronto será disputado no Signal Iduna Park, casa do Borussia Dortmund. A equipe alemã inicia mais uma campanha na Bundesliga com a missão de brigar pelas primeiras posições, enquanto o Hamburg retorna à elite do futebol alemão buscando se firmar na competição.

O Dortmund também terá uma agenda movimentada na temporada, com participação na Liga dos Campeões. Na fase de grupos, o clube terá pela frente adversários como Inter de Milão, Arsenal, Betis, Aston Villa, Villarreal, Bodo/Glimt, AEK Atenas e Sabah FK.

O Dortmund chega para a estreia depois de perder por 2 a 1 para o Bayern de Munique na Supercopa da UEFA. A equipe comandada por Niko Kovac também vive dúvidas envolvendo o atacante Fábio Silva, que pode deixar o clube antes do fechamento da janela de transferências.

Do outro lado, o Hamburg chega embalado. O time de Merlin Polzin derrotou o SC Verl por 3 a 0 pela Copa da Alemanha, em 24 de agosto, e teve uma preparação positiva para o início da Bundesliga.