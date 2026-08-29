Tottenham x Newcastle: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Premier League

Tottenham e Newcastle se enfrentam neste sábado (29), pela segunda rodada da Premier League 2026/27. O confronto reúne duas equipes que ainda buscam a primeira vitória no Campeonato Inglês. Enquanto o Tottenham tenta se recuperar da derrota sofrida na estreia, o Newcastle chega embalado pelo desempenho diante do Liverpool, apesar de ter deixado escapar a vitória nos minutos finais.

Onde assistir Tottenham x Newcastle ao vivo

A partida entre Tottenham e Newcastle terá transmissão ao vivo para o Brasil pela Disney+ e ESPN. A partida será disputada no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, com início marcado para 13h30 (horário de Brasília).

Quem quiser acompanhar a partida pelo streaming deve seguir este passo a passo:

Acesse o aplicativo ou site do Disney+; Faça login com sua conta; Entre na área de Esportes ou utilize a busca da plataforma; Procure por Tottenham x Newcastle; Selecione a transmissão da partida; Clique para assistir ao jogo ao vivo.

Na televisão, a transmissão fica por conta da ESPN, canal disponível em diferentes operadoras de TV por assinatura.

Como chegam Tottenham e Newcastle

O Tottenham teve uma estreia para esquecer na Premier League. Jogando fora de casa, a equipe perdeu por 3 a 0 para o Brentford e iniciou a competição sem somar pontos.

O resultado colocou pressão sobre o time comandado por Roberto De Zerbi, mas a resposta veio rapidamente. No meio da semana, o Tottenham goleou o Charlton por 5 a 1, pela segunda rodada da Copa da Liga Inglesa, e avançou na competição.

O clube londrino também ganhou novos reforços para a temporada. Entre eles está o brasileiro Savinho, que marcou logo em sua estreia diante do Charlton e aumentou a expectativa da torcida para o confronto deste sábado.

Do outro lado, o Newcastle também busca sua primeira vitória no Campeonato Inglês. A equipe empatou por 2 a 2 com o Liverpool na rodada de abertura, em uma partida na qual chegou a ficar duas vezes à frente no placar.

Os Magpies, porém, sofreram o empate no último lance, após um pênalti marcado nos acréscimos. Com apenas um ponto, a equipe chega à segunda rodada tentando transformar o bom desempenho da estreia em três pontos.

Prováveis escalações

Tottenham: Kinský; Porro, Van de Ven, Senesi e Robertson; Mateus Fernandes, Tonali e Bentancur; Savinho, Solanke e Tel. Técnico: Roberto De Zerbi.

Newcastle: Horníček; Dedić, Thiaw, Botman e Hall; Miley, Willock e Wissa; Barnes, Osula e Elanga. Técnico: Matthias Jaissle.