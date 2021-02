Borussia Dortmund x Hoffenheim: onde assistir e escalações (13/02)

Borussia Dortmund e Hoffenheim se enfrentam neste sábado (13), às 11h30, no Signal Iduna Park, pela 21ª rodada do Campeonato Alemão. O time anfitrião entra em campo com o propósito de garantir os três pontos para voltar ao topo da tabela. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Borussia Dortmund x Hoffenheim: onde assistir?

O jogo tem transmissão ao vivo do aplicativo Onefootball, a partir das 11h30 (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Borussia Dortmund x Hoffenheim

A equipe do Dortmund possui muitos jogadores lesionados. Na lista, constam o goleiro Bürki, Meunier, Piszczek, Schmelzer, Hazard, Witsel e Zagadou.

Possível Dortmund: Hitz; Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro; Delaney, Dahoud; Sancho, Reus, Reyna; Haaland

Entretanto, o time visitante também possui muitos desfalques, sendo Akpoguma, Bicakcic, Geiger, Hübner, Nordtveit, Sessegnon e Stafylidis.

Possível Hoffenheim: Baumann; Vogt, Richards, Posch; Gacinovic, Samassekou, John, Rudy; Baumgartner, Bebou, Kramaric.

Confira os jogos do Campeonato Alemão

Além disso, o fim de semana também recebe outros jogos pela vigésima primeira rodada do Campeonato Alemão. Ademais, você pode assistir a todos eles através do aplicativo do Onefootball.

RB Leipzig 2 x 1 Augsburg

Bayer Leverkusen x Mainz – 11h30

Werder Bremen x Freiburg – 11h30

Stuttgart x Hertha Berlin – 11h30

Union Berlin x Schalke 04 – 14h30

Eintracht Frankfurt x Colônia – Domingo – 11h30

Wolfsburg x Borussia Monchengladbach – Domingo – 14h

Bayern de Munique x Arminia – Segunda-feira – 16h30

Como estão as equipes nesta temporada?

A equipe do Dortmund ocupa neste momento a 6ª posição com trinta e dois pontos. Mesmo se vencer o jogo de hoje, ainda assim não alcança as primeiras posições. Dessa maneira, possui dez vitórias, dois empates e oito derrotas. Por fim, enfrenta o Sevilla na Champions League.

Enquanto isso, o Hoffenheim está em 12º com vinte e dois pontos, precisando da vitória para subir na tabela e quem sabe garantir uma vaga em competições para a próxima temporada. Ao todo, venceu seis, empatou quatro e perdeu dez.