Borussia Dortmund x Ingolstadt: onde assistir, horário e escalações (26/10)

Pela segunda rodada da Copa da Alemanha, as equipes de Borussia Dortmund x Ingolstadt se enfrentam terça-feira, 26/10, a partir das 15h (horário de Brasília), no Signal Iduna Park. Quem ganhar avançar direto para a próxima fase. Confira todas as informações para assistir ao vivo o jogo.

Borussia Dortmund x Ingolstadt: onde assistir ao vivo O confronto entre Borussia Dortmund e Ingolstadt terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na TV fechada, a partir das 15h (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, que também disponibiliza o jogo.

Data: 26 de outubro de 2021

Horário: 15h (horário de Brasília)

Local: Signal Iduna Park, cidade de Dortmund, na Alemanha

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Borussia Dortmund x Ingolstadt

Marco Rose, técnico do Dortmund, tem baixas importantes para o jogo de hoje, indo desde Erling Haaland, até Guerreiro, Morey, Moukoko, Meunier, Reyna, Schmelzer e Schulz.

Os visitantes, por outro lado, não tem dúvidas ou lesionados.

Borussia Dortmund: Kobel; Hummels, Pongracic, Akanji; Thorgan Hazard, Bellingham, Can, Wolf; Julian Brandt, Malen, Reus

Kobel; Hummels, Pongracic, Akanji; Thorgan Hazard, Bellingham, Can, Wolf; Julian Brandt, Malen, Reus Ingolstadt: Buntic; Gaus, Keller, Heinloth, Antonitsch; Bilbija, Cavadias, Linsmayer; Stendera, Eckert, Kutschke

Principais informações sobre o jogo de hoje

O atual campeão da Copa da Alemanha entra em campo nesta terça-feira depois de vencer o Wehen Wiesbaden na primeira fase por 3 a 0, com três gols de Erling Haaland, a jóia norueguesa. Dessa maneira, contando com o apoio da torcida em seu estádio, busca mais uma vitória na temporada.

Enquanto isso, o Ingolstadt passou pelo Erzgebirge Aue por 2 a 1 na primeira fase para chegar até aqui. Agora, tem que dar a volta por cima, principalmente no mal desempenho apresentado na segunda divisão do Campeonato Alemão, se quiser chegar longe na Copa da Alemanha este ano.

