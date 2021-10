Borussia Mönchengladbach x Bayern: onde assistir ao vivo hoje – 27/10

As equipes de Borussia Mönchengladbach x Bayern se enfrentam nesta quarta-feira, 27/10, a partir das 15h45 (horário de Brasília), pela segunda rodada da Copa da Alemanha no Borussia-Park. Confira todas as informações que você precisa saber onde assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir ao jogo do Borussia Mönchengladbach x Bayern? O confronto entre Borussia Mönchengladbach e Bayern terá transmissão ao vivo a partir das 15h45 (Horário de Brasília) do canal ESPN, na TV fechada, além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo.

Data: 27 de outubro de 2021

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Borussia-Park, cidade de Mönchengladbach, na Alemanha

TV: ESPN

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Borussia Mönchengladbach e Bayern

O técnico Julian Nagelsmann não poderá contar com o goleiro Sven Ulreich, lesionado, enquanto Leon Goretzka, Alphonso Davies e Lucas Hernandez estão novamente disponíveis.

Já aos Potros, os jogadores Christoph Kramer e Tony Jantschke seguem em trabalho de recuperação.

Borussia Mönchengladbach: Sommer; Bensebani, Elvedi, Beyer; Scally, Zakaria, Koné, Netz; Hofmann, Stindl, Embolo

Bayern: Neuer; Pavard, Upamecano, Hernández, Richards; Kimmich, Sabitzer; Gnabry, Muller, Musiala; Lewandowski

Principais informações sobre o jogo de hoje

Para chegar até a segunda fase, o Borussia Mönchengladbach superou o Kaiserslautern em vitória magra. Nesta quarta, se quiser continuar na briga para a próxima fase, tem que passar pela pedreira que é enfrentar o Bayern. Por fim, na liga nacional, ocupa a 12ª posição com 11 pontos e vem de derrota para o Hertha.

Do outro lado, o atual campeão alemão é o líder do Campeonato Alemão com 22, apenas um ponto a mais que o Dortmund na classificação, vindo de goleada contra o Hoffenheim no fim de semana. Agora, muda o seu foco para o torneio regional em busca de mais um título para o seu currículo.

