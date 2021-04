Botafogo-PB x Confiança: como assistir e horário do jogo de hoje [5-4]

Botafogo-PB e Confiança se enfrentam nesta segunda-feira (5), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Almeidão, e fecham a 7ª rodada da Copa do Nordeste 2021. Lanterna do Grupo B, com apenas quatro pontos, o Alvinegro da Estrela Vermelha terá pela frente o Gigante Azulino, que embora não perca desde a primeira rodada, tem apenas uma vitória na competição e ocupa o sexto lugar do Grupo A. Saiba como assistir ao vivo Botafogo-PB e Confiança hoje.

Como assistir ao vivo Botafogo-PB e Confiança hoje?

A plataforma streaming do Nordeste FC exibe o confronto entre Botafogo e Confiança hoje, na Copa do Nordeste 2021, ao vivo, mas a partir das 19h30. No entanto, o sistema de pay-per-view é pago e os valores são: R$ 23,90 no plano mensal ou R$ 59,90 por todo o pacote.

Provável escalação do jogo de hoje

Botafogo-PB : Felipe; Rodrigo Ramos, Samuel, Willian Machado, Tsunami; Pablo, Rogério, Juninho Silva; Welton, Rafael Oliveira e Marcos Aurélio.

: Felipe; Rodrigo Ramos, Samuel, Willian Machado, Tsunami; Pablo, Rogério, Juninho Silva; Welton, Rafael Oliveira e Marcos Aurélio. Confiança: Rafael Santos, Caíque Sá, Nirley, Nery Bareiro, Serginho; Renan Areias, Gilberto, Bruninho e Álvaro; Robinho e Willians Santana.

Onde e quando será Botafogo-PB e Confiança?

O Estádio Almeidão, em João Pessoa (PB), recebe o confronto entre Botafogo-PB e Confiança hoje, 5 de abril. A partida válida pela 7ª rodada da Copa do Nordeste 2021 começa então às 19h30 (horário de Brasília).

Lanterna do Grupo B, o Alvinegro da Estrela Vermelha tem apenas quatro pontos na competição. O clube não venceu nenhum jogo no torneio regional, mas soma quatro empates e duas derrotas. Caso conquiste os três pontos na partida em casa, a equipe paraibana consegue se afastar da última colocação da chave.

Por outro lado, o Gigante Azulino tem sete pontos conquistados na Copa do Nordeste 2021. Embora só tenha uma derrota no campeonato, o clube também tem apenas uma vitória, mas empatou em quatro oportunidades. Na sexta posição, uma vitória coloca a equipe no G-4 do Grupo A.

Tabela 7ª rodada da Copa do Nordeste

Fortaleza x Bahia

Sport x Ceará

ABC x Sampaio Corrêa

CSA x 4 de Julho

Domingo

Altos x Santa Cruz

Salgueiro x CRB

Vitória x Treze

Segunda

Botafogo x Confiança – 19h30

