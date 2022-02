Botafogo-SP x Água Santa: onde assistir, horário e escalações – 12/02

Abrindo a sexta rodada do Campeonato Paulista, as equipes de Botafogo-SP e Água Santa se enfrentam neste sábado, 12/02, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, a partir das 16h (Horário de Brasília) na primeira fase. Além de saber as escalações e os horários, confira onde assistir Botafogo-SP x Água Santa hoje.

Onde assistir Botafogo-SP x Água Santa

É possível assistir o jogo do Botafogo-SP e Água Santa neste sábado pelo Paulistão no Premiere (Pay-per-view) e TV Paulistão Play (Serviço de Streaming) ao vivo a partir das quatro da tarde neste sábado para todo o Brasil.

A plataforma do pay-per-view só funciona para operadoras de TV paga e assinantes, tendo acesso pelo site por R$49,90 até R$89,90.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Árbitro: Adriano de Assis

Local: Estádio Santa Cruz

TV: Sem transmissão

Online: Premiere

Botafogo e Água Santa no Paulista

Botafogo-SP: O elenco do Botafogo venceu o Guarani na última quarta-feira, garantindo uma melhor contagem de pontos no grupo C. Entretanto, por aparecer completamente embolada, a tabela ainda não traz nada definido até a próxima fase. Por isso, o resultado para o elenco de Ribeirão é importante hoje, estando em quarto lugar com 8 pontos.

Água Santa: Enquanto isso, o elenco do Água Santa acabou ficando no empate diante do Ituano mesmo jogando em casa. Por isso, precisa da vitória neste sábado se quiser continuar subindo na tabela do grupo A e brigar pela liderança com o Corinthians. No momento, está em terceiro lugar com 4 pontos.

Escalações do Botafogo e Água Santa

Botafogo-SP – Rafael; Marlon, Joseph, Joaquim, Jean; Tarik, Emerson Santos, Filipe, Matheus Carvalho; Dudu, Tiago Reis

Água Santa– Victor Souza; Leandro Silva, Jeferson Bahia, Hélder, Rhuan; Rodrigo Sam, Cristiano, Lelê, Dadá; Fernandinho, Caio Dantas

Classificação do Paulistão

Doze rodadas são realizadas na fase de grupos do Campeonato Paulista utilizando sistema de pontos corridos.

GRUPO C:

1 Palmeiras – 10 pontos

2 Mirassol – 8 pontos

3 Ituano – 8 pontos

4 Botafogo-SP – 8 pontos

GRUPO A:

1 Corinthians – 10 pontos

2 Inter de Limeira – 5 pontos

3 Água Santa – 4 pontos

4 Guarani – 4 pontos

