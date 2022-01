Botafogo-SP x Santo André: onde assistir, horário e escalações – 25/01

Em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Paulista em 2022, as equipes de Botafogo-SP x Santo André se enfrentam nesta terça-feira, 25/01, com a bola rolando a partir das 19h (horário de Brasília), no Estádio Santa Cruz. O jogo de hoje tem transmissão ao vivo e, por isso, saiba onde assistir.

Onde assistir Botafogo-SP x Santo André

O pay-per-view Premiere e o aplicativo TV Paulistão Play vão exibir o jogo ao vivo com cobertura online hoje no site e aplicativo a partir das 19h. Os serviços estão disponíveis por assinatura, no caso do Premiere através de operadoras de televisão e também pelo site (paulistaoplay.com.br) ou aplicativo para baixar em Android e iOS. O jogo não tem transmissão na televisão.

Horário: 19h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Premiere e TV Paulistão Play através do site ou aplicativo

Escalações de Botafogo-SP e Santo André

Nenhuma das equipes apresenta desfalques para o jogo de hoje.

Escalação de Botafogo-SP: Rafael; Joseph, Joaquim, Jean, Luís; Filipe, Émerson Santos, Wesley; Kadu Barone, Caio Mota, Matheus Carvalho

Escalação de Santo André: Jefferson; Carlão, Jorge Fellipe, Thallyson, Jeferson; Jonathan Schultz, Carlos Jatobá, Bruno Xavier; Giovanny, Gustavo, Bruninho

Como funciona o Campeonato Paulista?

As dezesseis equipes foram divididas em quatro grupos de quatro, em turno único seguindo o sistema de pontos corridos onde cada vitória vale 3 pontos, empate 1 e a derrota nenhum.

A primeira fase traz as equipes enfrentando todos os adversários dos outros grupos em 12 rodadas. Por fim, as duas equipes que mais somarem pontos em cada grupo avançam às quartas de final, disputada em mata-mata por jogo único e com o melhor colocado ganhando o mando de campo.

Já a final será realizada no sistema de ida e volta. Ao fim do torneio, as duas últimas equipes na classificação geral com o menor número de pontos somados serão rebaixadas para a Série A2 do Campeonato Paulista.

GRUPO A: Corinthians, Água Santa, Guarani e Inter de Limeira

GRUPO B: São Paulo, São Bernardo, Novorizontino e Ferroviária

GRUPO C: Palmeiras, Botafogo-SP, Ituano e Mirassol

GRUPO D: Santos, Santo André, Ponte Preta e Red Bull Bragantino

