Onde assistir Botafogo SP x Novorizontino e horário (13/03/2022)

O Botafogo SP enfrenta o Novorizontino neste domingo (13), na décima primeira rodada do Campeonato Paulista de 2022, a partir das 20h30, no Estádio Santa Cruz. Com transmissão apenas no streaming, confira os detalhes de onde assistir Botafogo SP x Novorizontino.

Onde assistir Botafogo SP x Novorizontino

O jogo Botafogo SP x Novorizontino tem transmissão no pay-per-view Premiere e no serviço de streaming Paulistão Play a partir das 20h30, no horário de Brasília.

A plataforma do pay-per-view do Premiere, pode ser encontrada por R$49,90 até R$89,90, assim como o Paulistão Play por R$34,99 com todos os jogos.

Informações do jogo Botafogo SP x Novorizontino hoje

Data: 13/03/2022

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Edina Alves Batista

Local: Estádio Santa Cruz

Onde assistir jogo de hoje: Premiere, Paulistão Play

Veja como foi o último jogo do Botafogo e Novorizontino no Paulistão.

Provável escalação de Botafogo SP x Novorizontino

O Botafogo entra em campo neste domingo depois de perder para o Bragantino na última rodada do Campeonato Paulista. Agora, tem pela frente um novo adversário que luta contra o rebaixamento. Por isso, o caminho aparece ainda mais fácil e, por isso, deve colocar em campo os melhores jogadores. Por fim, no grupo C, aparece em último com 15 pontos.

Botafogo SP: Deivity; Filipe Soutto, Guerra, Joaquim, Joseph, Marlon; Dudu, Tarik, Emerson Santos, Bruno Michel; Tiago Reis

Enquanto isso, o Novorizontino vem em último lugar no grupo B com 3 pontos, ou seja, acumula apenas três empates e sete derrotas na competição estadual. Neste momento, o elenco já está praticamente rebaixado para a segunda divisão, já que não tem mais oportunidade de conseguir sequer ultrapassar o terceiro lugar.

Novorizontino: Giovanni; Walber, Bruno Aguiar, Reverson, Edson Silva; João Pedro de Giuli, Danielzinho, Leonardo Lima; Baggio, Leonardo, Michel Douglas

Últimos jogos Botafogo SP x Novorizontino

04/09/2021 – Botafogo-SP 1 x 4 Grêmio Novorizontino – Brasileirão Série C

03/07/2021 – Grêmio Novorizontino 1 x 0 Botafogo-SP – Brasileirão Série C

06/05/2021 – Grêmio Novorizontino 2 x 2 Botafogo-SP – Paulistão

