Brasil campeão da Copa América Feminina: Seleção conquista 8º título

É octa! A Seleção Brasileira venceu a Colômbia neste sábado, 30 de julho, na final da Copa América Feminina por 1 x 0, com gol de Debinha. Jogando no Estádio Alfonso López, em Bucaramanga, o time garantiu o oitavo título da competição sul-americana. Na edição de 2022, a equipe sequer tomou gol e não perdeu nenhum confronto.

Brasil campeão da Copa América, a equipe brasileira é a maior vencedora de todos os tempos.

Brasil campeão da Copa América Feminina 2022

É do Brasil! Sob o comando da técnica Pia Sundhage, a Seleção Brasileira venceu a Colômbia no Estádio Alfonso López, em Bucaramanga, neste sábado por 1 x 0, com gol de pênalti de Debinha.

Este é o oitavo título do elenco brasileiro em toda a história. O time garantiu-se vencedor em 1991, 1995, 1998, 2003, 2010, 2014, 2018 e 2022.

Com Pia no comando técnico, a Seleção foi para campo com: Lorena; Tainara, Antônia, Rafinha, Tamires; Kerolin, Ana, Angelina, Adriana; Debinha e Bia.

Como foi a final entre Colômbia e Brasil com Brasil campeão da Copa América?

Com casa cheia, as colombianas entraram com moral na final da Copa América Feminina. Muita música, canto das torcidas e alegria. No entanto, pelo primeiro tempo, foram as brasileiras quem deram o primeiro passo no jogo. A Colômbia respondeu aos 3 minutos em contra-ataque com Leicy, mas foi travada.

As anfitriãs assumiram o comando do primeiro tempo na metade da partida facilmente com Linda Caicedo, chegando muito bem para o perigo da goleira Lorena. A resposta das brasileiras só veio aos 22 minutos com Antônia após bater na rede pelo lado de fora. A partida seguiu equilibrada, com boas oportunidades em ambos os lados.

Foi aí que, aos 36 minutos, Debinha foi derrubada por Vanegas na grande área e a arbitragem assinalou penalidade em favor do Brasil. Debinha cobrou e encheu as redes da goleira Catalina. O confronto seguiu equilibrado, mas com leve vantagem para a Colômbia que conseguia levar a bola até o seu ataque.

Até os acréscimos, a Seleção Canarinho teve outra grande oportunidade com Tamires, mas a jogadora acabou mandando a bola por cima do gol. O apito ao intervalo mostrou um time brasileiro frágil, sem grandes emoções e com muitos erros em campo.

Confira a seguir o gol de Debinha no primeiro tempo de pênalti.

No segundo tempo, o Brasil começou melhor na final da Copa América Feminina. Antônia e Rafaelle tiveram boas chances logo nos minutos inicias da etapa, acionando a defesa colombiana e obrigando a goleira Catalina a realizar boas defesas.

Até a metade da segunda partida, as colombianas praticamente não chegaram. Pro lado do Brasil, entretanto, Bia, Antônia e Debinha foram as melhores representantes.

As anfitriãs do jogo só crescem a partir dos 30 minutos, quando Caicedo recebeu de Leicy Santos, mandando a bola por cima do gol. A partir daí, a Colômbia seguiu pressionando as brasileiras em todos os momentos. Aos 43, a goleira brasileira Lorena evitou o empate em defesa da bola de Usme.

Quatro minutos de acréscimos. Tudo ou nada para as equipes. A Colômbia tentou, mas não conseguiu sequer amedontrar as jogadoras da defesa brasileira. Não houve muito a ser feito e, com o apito da juíza, é o Brasil campeão da Copa América 2022!

Premiação da Copa América Feminina

A seleção campeã da Copa América Feminina em 2022 vai levar para casa o total de 8 milhões de reais. Além disso, também garante a taça da competição, uma das mais desejadas no futebol sul-americano.

Enquanto isso, a segunda posição vai ser de R$2 milhões. Além disso, as jogadoras campeãs também ganham medalhas de ouro na premiação, enquanto as vice-campeãs tem de prata.

Todos os valores são entregues pela própria Conmebol, responsável por organizar a competição feminina de futebol na América do Sul. Esses números são prestados como forma de agradecimento e recompensa por todo o esforço em campo.

Quantas vezes o Brasil ganhou a Copa América Feminina

O Brasil feminino tem 8 títulos da Copa América. A Seleção Canarinho é o maior campeão da competição, sendo a equipe com mais conquistas em toda a história do torneio.

O elenco venceu nos anos de 1991, 1995, 1998, 2003, 2010, 2014, 2018 e agora 2022, ao vencer a Colômbia no mês de julho. A Argentina, por outro lado, vem com apenas 1 título conquistado no ano de 2006, quando venceu o Brasil na decisão do título.

As outras equipes sul-americanas chegaram perto de alcançarem o título, mas foram derrotadas pelo Brasil em todas as ocasiões.

Confira a lista de títulos a seguir.

Brasil – 8 títulos (1991, 1995, 1998, 2003, 2010, 2014, 2018 e 2022)

Argentina – 1 título (2006)

