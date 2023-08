Brasil está eliminado da Copa do Mundo Feminina após empate para Jamaica?

É oficial, o Brasil está eliminado da Copa do Mundo Feminina. Com o empate em 0 a 0 diante da Jamaica pela última rodada da fase de grupos nesta quarta-feira, 02 de agosto, as brasileiras se despedem da competição enquanto as jamaicanas avançam pela primeira vez na história.

A França seguiu em primeiro lugar no grupo e a Jamaica em segundo pelo grupo F da competição.

Seleção Brasileira está eliminada da Copa do Mundo Feminina?

As jogadoras tentaram, mas o Brasil não conseguiu vencer a Jamaica e, por isso, o elenco está oficialmente eliminado da Copa do Mundo Feminina. Mesmo após a gloriosa estreia contra o Panamá, com vitória por 4 a 0, as brasileiras se despedem da competição sem o título mundial.

Na segunda rodada, as brasileiras perderam para a França por 2 a 1, enquanto o resultado desta quarta-feira fechou a participação do time sul-americano no maior torneio de futebol do mundo. Com quatro pontos, o Brasil ficou na terceira posição do grupo F durante a primeira fase.

A França e a Jamaica ficaram em primeiro e segundo lugar respectivamente, garantindo a vaga para a próxima fase da Copa do Mundo Feminina.

GRUPO F DA COPA DO MUNDO

1 França - 7 pontos

2 Jamaica - 5 pontos

3 Brasil - 4 pontos

4 Panamá - 0 pontos

Oitavas de final da Copa do Mundo

Faltam apenas duas vagas para as oitavas de final da Copa do Mundo Feminina em 2023. Com o resultado entre França e Jamaica definidos, elas já sabem quem vão enfrentar na competição até a final, se quiserem buscar o primeiro título de suas histórias.

A França vai jogar contra o segundo lugar do grupo H, sendo Alemanha ou Colômbia, enquanto a Jamaica vai pegar o primeiro lugar do grupo H, novamente Alemanha ou Colômbia, além de Marrocos.

Confira cada um dos jogos das oitavas de final da Copa do Mundo.

Sábado, 05/08 - Suíça x Espanha - 02h

Sábado, 05/08 - Japão x Noruega - 05h

Sábado, 05/08 - Holanda x África do Sul - 23h

Domingo, 06/08 - Suécia x Estados Unidos - 06h

Segunda-feira, 07/08 - Inglaterra x Nigéria - 04h30

Segunda-feira, 07/08 - Austrália x Dinamarca - 07h30

Terça-feira, 08/08 - 1º H x Jamaica - 05h

Terça-feira, 08/08 - França x 2º H - 08h

Brasil já ganhou a Copa do Mundo Feminina?

O Brasil nunca ganhou uma Copa do Mundo Feminina. Além disso, com a desclassificação na fase de grupos, a Seleção Brasileira fatura mais uma eliminação precoce e vexame na Copa do Mundo Feminina da FIFA, igualando-se a campanha de 1991 e 1995, quando também caiu na fase de grupos da competição.

Em 1991, a primeira edição do torneio, o Brasil foi até a China disputar o Mundial mas ficou fora das eliminatórias após não conseguir a pontuação necessária. Em 1995, na Suécia, novamente foi eliminada na fase de grupos.

O Brasil é um dos poucos países que jogou todas as edições do Mundial. Em 1999, 2003, 2011, 2015 e 2019 foi eliminado ou nas oitavas de final, quartas ou semifinal. Apenas em 2007 é que o Brasil avançou até a final pela primeira vez na sua história, perdendo para a Alemanha por 2 a 0 na decisão, na China.

Marta, a Rainha do futebol e seis vezes eleita a melhor do mundo, se despede da Copa do Mundo sem um título mundial, assim como as jogadoras brasileiras que buscaram coroar a campanha.

