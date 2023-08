Quando é o próximo jogo da Seleção Feminina na Copa após perder?

Com o o empate entre 0 a 0 na manhã desta quarta-feira, 01/08, durante a terceira rodada da fase de grupos, a Jamaica está classificada e o Brasil está oficialmente eliminado da Copa do Mundo. Saiba se vai ter próximo jogo da Seleção Feminina, o estádio, horário e como assistir.

VEJA: Quando é a final da Copa do Mundo Feminina em 2023

Qual é o próximo jogo da Seleção Feminina na Copa do Mundo?

A Seleção Brasileira está eliminada e por isso não vai mais jogar a da Copa do Mundo Feminina. A Jamaica volta a jogar na terça-feira, 8 de agosto nas oitavas de final.

Com a vitória diante das brasileiras, a equipe do Caribe garantiu a segunda colocação no grupo F para avançar pela primeira vez na história para as oitavas de final do Mundial, disputado na Austrália, país sede da competição.

Todos os desafios do mata-mata são disputados em partida única, com possibilidade de prorrogação em caso de empate no tempo regulamentar e cobranças de pênaltis se a igualdade permanecer. Não existe classificação, pontuação ou tabela.

Quem está classificado para as oitavas de final?

Onze seleções já garantiram a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo Feminina: Suíça, Espanha, Austrália, Noruega, Holanda, Japão, Estados Unidos, Dinamarca, Suécia, Inglaterra e Nigéria.

Com os confrontos já formado no chaveamento, é possível saber qual é o caminho de cada uma das equipes que disputarão a primeira rodada do mata-mata até a final. A Austrália, anfitriã, está com o espaço garantido enquanto a Nova Zelândia não conseguiu passar de fase.

Confira os jogos já formados até aqui.

Sábado, 05/08:

Suíça x Espanha - 02h

Holanda x 2º G - 23h

Japão x Noruega - 05h

Domingo, 06/08:

1º G x Estados Unidos - 06h

Segunda-feira, 07/08:

Inglaterra x Nigéria - 04h30

Austrália x Dinamarca - 07h30

Terça-feira, 08/08:

1 H x 2º F - 05h

1º F x 2º H - 08h

