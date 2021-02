Brasil x Argentina na SheBelieves Cup (18/2): onde assistir e escalações

A Seleção Brasileira de Futebol Feminino estreia em 2021, nesta quinta-feira (18), em um grande clássico. Isso porque o primeiro adversário do Brasil no ano será a Argentina, na estreia do SheBelieves Cup. A bola rola a partir das 18h (horário de Brasília).

Onde assistir Brasil x Argentina?

O confronto entre Brasil e Argentina pela SheBelieves Cup, não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o SporTV transmite a partida ao vivo na tv fechada, a partir das 18h.

Prováveis escalações

Brasil: Bárbara; Bruna Benites, Erika, Rafaelle e Tamires; Andressa Alves, Júlia Bianchi, Marta e Andressinha; Ludmila e Debinha.

Argentina: A definir

+ Santos vence Corinthians na Vila Belmiro e mantém tabu diante do rival

Jogos da SheBelives Cup

- PUBLICIDADE. -

Brasil x Argentina – 18h

Estados Unidos x Canadá – 21h

#SeleçãoFeminina já está em Orlando para a disputa do Torneio She Believes, hein? Hoje foi dia de treino e amanhã tem Brasil x Argentina! 🇧🇷x🇦🇷 | 18/02 – 18h Fotos: Sam Robles / CBF pic.twitter.com/T2YvPZHMmf — CBF Futebol (@CBF_Futebol) February 17, 2021

Como Brasil e Argentina chegam para o clássico

De olho nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o Brasil busca seu primeiro título da SheBelieves Cup, mas desta vez diante do comando da treinadora Pia Sundhage.

No entanto, a sueca teve problemas para fazer a convocação das jogadoras. Isso porque o PSG não liberou Luana e Formiga, e com a recusa dos franceses, a treinadora da seleção chamou Geyse e Valéria. Outra atleta que não pôde ser convocada foi Fabiana, do Internacional. Para o seu lugar, Pia convocou Kathellen.

Já a seleção feminina da Argentina, está sem jogar uma partida desde 2019. No entanto, a federação do país vem aumentando os investimentos na modalidade e a equipe deve ir a jogo com o que tem de melhor para vencer as brasileiras. Sem entrar em campo há mais de um ano, é difícil apontar a escalação titular da equipe comandada por Carlos Borrello.