Brest x PSG: onde assistir ao jogo da Copa da França – 06/03/2021

Stade Brestois e PSG se enfrentam neste sábado (06) a partir das 17h10 (horário de Brasília), no Stade Francis-Le Blé, em jogo válido pela segunda fase da Copa da França. Em partida única, quem vencer está classificado para a próxima fase da competição. Então, saiba a seguir onde assistir ao torneio.

Brest x PSG: onde vai passar o jogo da Copa da França?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Como chegam as equipes para o jogo?

A equipe do Brest está em 13ª posição com trinta e quatro pontos. Com o intuito de subir na tabela e escapar da zona de rebaixamento, o time possui dez vitórias, quatro empates e catorze derrotas. Então, no jogo eliminatório deste sábado, Lasne e Honorat não aparecem na convocação oficial.

Em segundo lugar do Campeonato Francês com sessenta pontos está o PSG. Lutando para alcançar a liderança, o time precisa vencer os próximos jogos e contar com tropeços dos adversários como Lille e Lyon para, assim, tomar a ponta. Então, no confronto de hoje pela Copa da França, o treinador Pochettino não tem Neymar, Kean, Bernat e Florenzi, enquanto Di Maria, Verratti e Mbappe estão de volta.

Possíveis escalações de Brest x PSG

- PUBLICIDADE -

Possível Brestois: Cibois; Faussurier, Brassier, Chardonnet, Perraud; Charbonnier, Jean Lucas, Faivre, Belkebla; Cardona, Mounié.

Possível PSG: Navas; Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes, Draxler; Mbappe, Di Maria, Icardi.

Neymar fora da partida na Copa da França

Para o jogo decisivo deste sábado, Pochettino não tem em seu plantel Neymar, já que segue em recuperação por conta de uma lesão no adutor esquerdo. Agora, o treinador espera contar com o brasileiro no jogo de volta contra o Barcelona na Champions League.

Técnico do PSG confirma Neymar fora de jogo pela Copa da França