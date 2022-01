Brusque x Camboriú: onde assistir, horário e escalações – 27/01

Encerrando a segunda rodada do Campeonato Catarinense nesta quinta-feira, 27/01, as equipes Brusque x Camboriú se enfrentam a partir das 21h30 (horário de Brasília), jogando no Estádio Augusto Bauer. Dessa maneira, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Brusque x Camboriú O jogo vai passar na TV NSports, plataforma de streaming disponível online com cobertura completa para todo o Brasil. O serviço de streaming está disponível apenas no site (www.tvnsports.com.br) por diferentes valores na opção de compra. No entanto, o OneFootball também vai disponibilizar a imagem do jogo em seu aplicativo.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: TV NSports e OneFootball

Escalações de Brusque e Camboriú

As equipes devem entrar em campo com a mesma escalação da rodada anterior no Catarinense.

Provável escalação de Brusque: Jordan; Toty, Ianson, Wallace Reis, Airton; Rodolfo Potiguar, Zé Mateus, Matheus Trindade, Jailson; Alex Ruan, Crislan

Provável escalação de Camboriú: Gabriel Felix; Lucas Barboza, Wesley, Leo Campos; Milton Júnior, Cleisson, Wagner, Maicon; Jefferson Maranhão, Juliano, Bruno Mota

Como estão as equipes no Campeonato Catarinense?

Mesmo entrando em campo com todo o gás necessário, o Brusque não saiu do empate sem gols diante do Concórdia na primeira rodada do Campeonato Catarinense no fim de semana. Agora, o elenco da cidade de Brusque, que ocupa a 7ª posição com um ponto, busca a vitória de qualquer maneira nesta quinta.

Enquanto isso, o Camboriú saiu vitorioso do seu confronto diante do Próspera na primeira rodada. Com esse resultado, aparece em quarta posição com 3 pontos, atrás de Hercílio Luz, Chapecoense e Concórdia por ter um jogo a menos e um saldo de gols inferior.

