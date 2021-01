Augsburg x Bayern de Munique: onde assistir e escalações do jogo (20/01)

Em disputa pela décima sétima rodada do Campeonato Alemão nesta quarta-feira (20), Augsburg e Bayern de Munique se enfrentam em busca dos três pontos na SGL Arena. Líder da competição com quatro pontos de vantagem, o time de Lewandowski tem a chance de aumentar a distância com os demais. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Augsburg x Bayern de Munique: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do aplicativo Onefootball, às 16h30 (Horário de Brasília)

+ Champions League 2021: o que sabemos sobre a competição

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Possíveis escalações de Augsburg x Bayern de Munique

Ademais, ao time anfitrião, o lateral Iago e atacante Marco Richter estão de volta ao time depois de cumprirem suspensão. Além disso, Finnbogason e Tim Civeja também devem estão prontos para retornar.

Possível Augbusrg: Gikiewicz; Gumny, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen; Gruezo, Strobl; Caligiuri, Richter, Vargas; Niederlechner.

Em entrevista coletiva, Flick confirmou que Gnabry é dúvida para o confronto. O jogador sofreu uma pancada na última partida do Campeonato, tendo que ser substituído. Lesionados, Nianzou e Malik Tillman continuam indisponíveis no plantel.

Possível Bayern de Munique: Neuer; Boatend, Pavard, Davies, Alaba; Kimmich, Goretzka; Sane, Müller, Coman; Lewandowski.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Alemão

Além disso, a décima sétima rodada do Campeonato Alemão também traz outras oito partidas no fim de semana. Ademais, você pode assistir todos estes jogos no Onefootball.

Borussia Monchengladbach 1 x 0 Werder Bremen

Mainz 0 x 2 Wolfsburg

Hertha Berlin 0 x 3 Hoffenheim

Bayer Leverkusen 2 x 1 Borussia Dortmund

Schalke 04 x Colônia – 14h30

Arminia x Stuttgart – 16h30

Freiburg x Eintracht Frankfurt – 16h30

RB Leipzig x Union Berlin – Quarta-feira – 16h30

Como estão as equipes na temporada?

O Augsburg ocupa o 12º lugar de classificação, contabilizando dezenove pontos. Contudo, mesmo se vencer hoje, ainda assim precisa contar com tropeços de seus adversários. Dessa maneira, venceu cinco jogos, empatou quatro e perdeu sete.

Enquanto isso, o Bayern de Munique permanece em primeiro lugar na tabela com trinta e seis pontos, ou seja, quatro a mais que o vice-líder do Campeonato Alemão. Então, se conseguir os três pontos hoje e o RB Leipzig perder, aumenta a sua vantagem para sete pontos. Por fim, na Champions League, vai enfrentar a Lazio pelas oitavas de final.