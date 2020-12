Bayer Leverkusen x Bayern de Munique: onde assistir e escalações

Valendo a liderança do Campeonato Alemão, Bayer Leverkusen e Bayern de Munique se enfrentam neste sábado (19), às 14h30, na Bay Arena, pela décima terceira rodada. Líder, o Leverkusen possui um ponto a mais que o visitante, portanto o empate basta para continuar na ponta. Entretanto, o time de Munique quer a todo custo recuperar a liderança. Ademais, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Bayer Leverkusen x Bayern de Munique: onde assistir?

A partida entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique possui transmissão do canal Band, na tv aberta, e no aplicativo Onefootball, às 14h30 (Horário de Brasília).

+ Schalke 04 demite técnico Manuel Baum, o segundo na temporada

Equipes brigam pela liderança da Bundesliga

Em primeiro lugar na tabela, com vinte e oito pontos, o Bayer Leverkusen pretende continuar defendendo a posição mais alta da classificação. Para isso, o empate basta, já que tem um ponto a mais que o rival. Ao todo, soma oito vitórias e quatro empates, sem perder no campeonato. Ademais, na segunda fase da Liga Europa, enfrenta o Young Boys.

Depois de Robert Lewandowski ser considerado pela FIFA o melhor jogador do mundo na temporada de 2019/20, a equipe de Munique entra em campo querendo recuperar a liderança. Na rodada passada, venceu o Wolfsburg e, se vencer hoje, é o novo líder da Bundesliga. Dessa maneira, venceu oito vezes, empatou três e perdeu uma. Na Champions League, vai enfrentar a Lazio pelas oitavas de final.

Possíveis escalações de Bayer Leverkusen x Bayern de Munique

Para o time da casa, muitos jogadores estão indisponíveis. Paulinho, Palacios, Santiago Arias, Charles Aránguiz, Sven Bender e o irmão Lars.

Provável Bayer: Hradecky; Wendell, Dragovic, Weiser; Amiri, Baumgartlinger; Wirtz, Bailey, Schick, Diaby.

Enquanto isso, Javi Martínez e Nianzou estão fora deste confronto para o Bayern. Goretzka e Kimmich, em recuperação, são dúvidas.

Provável Bayern de Munique: Neuer; Sule, Boateng, Hernandez, Alaba; Tolisso, Sané, Gnabry, Müller; Coman, Lewandowski.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Alemão

A décima terceira rodada do Campeonato Alemão também traz outras oito partidas no fim de semana. Ademais, você pode assistir todos estes jogos no Onefootball.

Union Berlin 2 x 1 Borussia Dortmund

Sábado:

Borussia Monchengladbach x Hoffenheim – 11h30

Schalke 04 x Arminia – 11h30

Mainz x Werder Bremen – 11h30

RB Leipzig x Colônia – 11h30

Augsburg x Eintracht Frankfurt – 11h30

Domingo:

Freiburg x Hertha Berlin – 11h30

Wolfsburg x Stuttgart – 14h