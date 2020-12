Bayer Leverkusen x Hoffenheim: onde assistir ao jogo de hoje (13/12)

Valendo a liderança, o Bayer Leverkusen recebe o Hoffenheim, na Bay Arena, neste domingo (13), às 14h, pela décima primeiro rodada do Campeonato Alemão, a Bundesliga. Ademais, saiba onde assistir. Depois do Bayern de Munique tropeçar diante do Union Berlin, o Leverkusen pode assumir a ponta da tabela se vencer. Empate não basta, já que possui vinte e dois pontos.

Bayer Leverkusen x Hoffenheim: onde assistir?

A partida entre Bayer Leverkusen x Hoffenheim tem transmissão do aplicativo Onefootball, às 14h (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através do site oficial da plataforma.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como estão as equipes na temporada?

Em terceiro lugar, o Bayer possui vinte e dois pontos. Assim, soma seis vitórias e quatro empates. Se ganhar neste domingo, será o novo líder da Bundesliga, com um ponto de vantagem sob o Bayern.

Ademais, a equipe garantiu vaga na segunda fase da Liga Europa.

Enquanto isso, o time visitante aparece em 10º, com doze pontos. Dessa maneira, venceu três jogos, empatou também três e perdeu quatro. Precisa acumular pontos se quiser garantir vaga em competições europeias.

Possíveis escalações de Bayer Leverkusen x Hoffenheim

Alario e Mitchell Weiser estão de volta aos treinos, confirmou o treinador Bosz em coletiva. Mas, ainda são dúvidas. Mas Aranguiz, Arias, Sven Bender, Palacios e Paulinho seguem fora.

Provável Bayer: Hradecky; Bender, Tah, Tapsoba, Sinkgraven; Wirtz, Baumgartlinger, Amiri – Bailey, Schick, Diaby.

TSG Hoffenheim visit the BayArena on Sunday – opponents who travel to Leverkusen boosted by a Europa League result. Full #B04TSG pre-match press conference notes ⬇️https://t.co/yKEfPcUbzv — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) December 12, 2020

A volta de Philipp Pentke, Rudy, Bebo e Grillo foi confirmada pelo técnico Sebastian Hoeness. Entretanto, Bicakcic, Geiger, Hübner, Kaderabek e Stafylidis segue indisponíveis, segundo o site da Bundesliga.

Provável Hoffenheim: Baumann; Posch, Vogt, Akpoguma, Sessegnon; Rudy, Grillitsch, Samassekou; Baumgartner, Kramaric; Bebou.

"#Grillo, #Rudy and @beo__94 were rested yesterday. You can say that the squad situation has stabilised somewhat. That is very pleasing, especially with the next few matches in mind." 🗣️ Sebastian #Hoeneß#B04TSG pic.twitter.com/jJkgYCAwv3 — TSG Hoffenheim EN (@tsghoffenheimEN) December 11, 2020

Confira todos os jogos da rodada do Alemão

Além disso, a décima primeira rodada do Campeonato Alemão também traz outras oito partidas no fim de semana. Ademais, você pode assistir todos estes jogos no aplicativo do Onefootball.

Wolfsburg 2 x 1 Frankfurt

Borussia Dortmund 1 x 5 Stuttgart

Freiburg 2 x 0 Arminia

RB Leipzig 2 x 0 Werder Bremen

Mainz 0 x 1 Colônia

Borussia Monchengladbach 1 x 1 Hertha Berlin

Union Berlin 1 x 1 Bayern de Munique

Augsburg x Schalke 04 – 11h30