Bayern de Munique empata com RB Leipzig, mas segue na liderança

Em jogo eletrizante, Bayern de Munique e RB Leipzig ficaram no empate em 3 a 3 neste sábado (05), pela décima rodada do Campeonato Alemão, a Bundesliga, na Allianz Arena. Mesmo com esse resultado, o time bávaro continua líder com dois pontos de vantagem. Ademais, veja como foi o jogo.

Com seis gols na partida, o jogo não parou do início ao fim. Nkunku saiu na frente com o Leipzig, mas viu Musiala empatar. Quatro minutos depois, Muller aumentou a vantagem do Bayern. Porém, Kluivert logo empatou. Forsberg, de cabeça marcou mas Muller fez o seu segundo e garantiu a igualdade em campo.

Bayern de Munique e RB Leipzig na Bundesliga

A primeira etapa foi pegada e cheia de emoção para ambos os lados, com pressão e boas chances de gol. Aos 19 minutos, Nkunku passou por Neuer e, sozinho, mandou para as redes, abrindo o placar. Dessa maneira, o Bayern partiu para cima do adversário em busca da virada.

Na metade do tempo, Musiala substituiu Martinez, que teve que sair após lesionar-se. O jovem, aos 30 minutos, recebeu passe de Coman e na área e acertou em cheio o gol de Gulacsi, deixando o placar igual. Ademais, a bola também desviou em Konate.

Quatro minutos depois, em mais uma falha defensiva de Konate, Lewandowski mandou para Coman que, mais uma vez, serviu Muller e virou o jogo. Entretanto, um minuto depois, Kluivert empatou novamente.

No segundo tempo, o Leipzig começou melhor e marcou logo nos minutos iniciais. Em lançamento pela esquerda de Angelino, Forsberg sobe, aproveita a falha da defesa bávara e, em belo cabeceio, anotou outro gol contra Neuer, o quinto na partida. A partir daí, só deu Bayern.

Até que, em cruzamento de Coman para a área, Muller, de cabeceio, marcou o segundo e empatou novamente para o time da casa. Gnabry, em seguida, tentou ampliar, mas conseguiu apenas um escanteio.

Escalações:

Bayern: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Sule; Martinez, Goretzka; Sané, Müller, Coman; Lewandowski.

RB Leipzig: Gulacsi; Konate, Upamecano, Angelino, Mukiele; Sabitzer, Adams, Haidara; Nkunku, Forsberg, Kluivert.

Veja também: Borussia Dortmund empata com Frankfurt e segue em 3º lugar

Como fica a situação do Bayern de Munique e RB Leipzig na Bundesliga?

Mesmo somando apenas um ponto, o Bayern de Munique segue na liderança, com vinte e três pontos. Enquanto isso, o RB Leipzig vem logo atrás, em segundo lugar, com vinte e um.

Ambas as equipes possuem jogos pela Champions League na próxima semana. O Bayern de Munique, já classificado em primeiro lugar pelo grupo A com treze pontos, recebe o Lokomotiv Moscou na quarta-feira (09).

Já o RB Leipzig enfrenta o Manchester United na terça (08), pelo grupo H em rodada decisiva. O time alemão setá em terceiro lugar, com nove pontos, embolado com o PSG e Manchester.

Outros resultados da rodada do Alemão

Ademais, confira os placares da décima rodada da Bundesliga deste fim de semana.

Hertha Berlin 3 x 1 Union Berlin

Freiburg 2 x 2 Borussia Monchengladbach

Colônia 2 x 2 Wolfsburg

Arminia 2 x 1 Mainz

Eintracht Frankfurt 1 x 1 Borussia Dortmund

Werder Bremen x Stuttgart – Domingo – 11h30

Schalke 04 x Bayer Leverkusen – Domingo – 14h

Hoffenheim x Augsburg – Segunda – 16h30