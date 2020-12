Borussia Dortmund empata com Frankfurt e segue em 3º lugar

Borussia Dortmund e Eintracht Frankfurt ficaram no 1 a 1 neste sábado (05), em partida válida pela décima rodada do Campeonato Alemão, a Bundesliga, na Commerzbank-Arena. Sem Erling Haaland no elenco, depois de se machucar em treino na última terça, a equipe aurinegra amarga a terceira posição e se afasta cada vez mais da liderança. Ademais, veja como foi a partida.

A equipe da casa saiu na frente logo no início de jogo, com Kamada. Mas, no segundo tempo, Reyna conseguiu aproveitar chance e deixou tudo igual para as equipes.

Borussia Dortmund e Eintracht Frankfurt na Bundesliga

A primeira etapa de jogo foi equilibrada, com os dois times apresentando boas oportunidades. Entretanto, foi o Frankfurt abriu o placar com Kamada, aproveitando lançamento e mandando para o fundo da rede de Burki.

O Dortmund reagiu com Sancho, Reyna e Brandt, mas sem sucesso. Próximo ao fim da etapa, Barkok tentou ampliar o resultado para os anfitriões, mas não conseguiu passar pela defesa amarela.

No segundo tempo, a equipe aurinegra voltou melhor e pressionou o time de Frankfurt. Can começou levando perigo para Trapp, goleiro. Minutos depois, Reyna conseguiu deixar tudo igual ao receber de Sancho, mandando em chute certeiro no cantinho do gol rival.

Moukoko foi destaque na segunda parte do jogo, jovem que saiu do banco e conseguiu melhorar o desempenho da equipe visitante. Até o apito final, ambas as equipes caíram de rendimento, não apresentaram bom lado ofensivo e, assim, a partida terminou em 1 a 1, com cada um somando apenas um ponto.

Escalações:

Frankfurt: Trapp; Abraham, Hinteregger, Ndicka; Durm, Sow, Rode, Kostic; Barkok, Kamada.

Dortmund: Bürki; Can, Hummels, Zagadou; Morey, Witsel, Dahoud, Schulz; Sancho, Reyna; Brandt.

Como fica a situação do Borussia Dortmund e Eintracht Frankfurt na Bundesliga?

Com apenas um ponto acumulado, o Borussia Dortmund permanece em terceiro lugar, com dezenove pontos. Brigando pela liderança, a equipe aurinegra está três pontos atrás do líder Bayern de Munique.

Já o Frankfurt aparece em 8º, com treze pontos.

Outros resultados da rodada do Alemão

Ademais, confira os placares da décima rodada da Bundesliga deste fim de semana.

Hertha Berlin 3 x 1 Union Berlin

Freiburg 2 x 2 Borussia Monchengladbach

Colônia 2 x 2 Wolfsburg

Arminia 2 x 1 Mainz

Bayern de Munique x RB Leipzig

Werder Bremen x Stuttgart – Domingo – 11h30

Schalke 04 x Bayer Leverkusen – Domingo – 14h

Hoffenheim x Augsburg – Segunda – 16h30