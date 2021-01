Borussia Dortmund x Mainz: onde assistir e prováveis escalações (16/01)

Borussia Dortmund e Mainz se enfrentam neste sábado (16), às 11h30, no Signal Iduna Park, pela décima sexta rodada do Campeonato Alemão. Esta é a oportunidade da equipe de Haaland diminuir a diferença com o líder, o Bayern de Munique. Além disso, precisa contar com tropeços dos adversários. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Borussia Dortmund x Mainz: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do aplicativo Onefootball, às 11h30 (Horário de Brasília).

+ Erling Haaland: conheça o fenômeno do Borussia Dortmund

Como estão as equipes na temporada?

O Borussia Dortmund aparece em 5º lugar, contabilizando vinte e oito. Hoje, tem a chance de somar pontos e se aproximar ainda mais das primeiras posições, chegando aos trinta e um, empatando com o vice-líder RB Leipzig. Entretanto, precisa contar com um tropeço dos rivais nesta rodada. Por fim, pelas oitavas da Champions League, enfrenta o Sevilla.

Enquanto isso, o Mainz trava uma batalha para escapar da zona de rebaixamento. Em 18º, na lanterna do campeonato, venceu um jogo, empatou três e perdeu um. Além disso, precisa contar com uma derrota do Schalke 04 na rodada, clube que se encontra na mesma situação.

Prováveis escalações de Borussia Dortmund x Mainz

Ao time anfitrião, Hazard, Schmelzer, Witsel e Bellingham estão indisponíveis para entrar em campo. Entretanto, o jovem goleador Haaland deve estar em campo, sendo a principal arma noataque.

Provável Dortmund: Bürki; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Can, Delaney; Sancho, Reus, Reyna; Haaland

Ademais, para os visitantes, Kunde e Kilian são os jogadores que não podem jogar por lesões. St. Juste é dúvida. Com isso, é provável que o time seja o mesmo do último confronto.

Provável Mainz: Zentner; Brosinski, St. Juste, Hack, Niakhaté; Latza, Barreiro; Stöger, Boetius; Burkardt, Quaison.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Alemão

Além disso, a décima sexta rodada do Campeonato Alemão também traz outras oito partidas no fim de semana. Ademais, você pode assistir todos estes jogos no Onefootball.