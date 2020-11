Erling Haaland: conheça o fenômeno do Borussia Dortmund

Clubes ao redor do mundo investem cada vez mais nas novas gerações de atletas. É muito comum acompanharmos jovens sendo contratados ou até mesmo de categorias de bases conquistando o seu espaço.

Você já deve ter ouvido falar em Haaland, o Erling Braut Håland, de apenas 20 anos, da Noruega. É o camisa nove do Borussia Dortmund, na Alemanha.

As atuações do talentoso garoto chamaram e chamam a atenção de grandes clubes como Real Madrid, Manchester United, Liverpool e Juventus, como noticiaram Marca, da Espanha, o inglês Mirror e os italianos Corriere dello Sport e Tuttosport.

Conheça o jogador

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Haaland mostrou cedo o interesse em jogar futebol, principalmente pela influência ter um pai jogador, o norueguês Alf-Inge Haaland, com passagens pelo Manchester City, Leeds e Rosseland BK.

Então, iniciou nas categorias de base do Bryne FK, time de seu país natal. Por lá, chamou atenção até conquistar espaço no elenco principal, com dezesseis jogos.

Dois anos depois, o nórdico Molde o contratou. Foram cinquenta jogos com a marca de 20 gols.

Em 2019, Haaland chegou ao RB Salzburg, da Áustria. Lá, ele mostrou em campo um desempenho fenomenal, sobretudo enquanto disputava a Champions League, tendo alcançado 8 marcações em apenas seis jogos. Além disso, o atacante realizou uma campanha extraordinária na Bundesliga austríaca, com 17 gols em dezesseis jogos. Ademais, conquistou também dois títulos.

Na temporada passada, chegou ao Borussia Dortmund, e foi aí que ganhou os holofotes de todo o mundo. Assim sendo, o camisa nove do aurinegros já venceu clássico alemão, marcou 24 gols em apenas vinte e sete partidas mas o principal é: ele já é o queridinho da torcida. Seu contrato se estende até junho de 2024.

Seleção da Noruega

Apesar de muito jovem, Haaland também defende a Seleção. Possui uma passagem considerada boa, já que contabiliza sete jogos e seis gols.

Disputou Mundiais, Eliminatórias da Euro, amistosos e Liga das Nações.

Onde e quando posso ver Erling Haaland?

Você pode acompanhar o goleador na UEFA Champions League 2020/21 em disputa no grupo F, juntamente com Zenit, Club Brugge e Lazio. Está em 3º, com três pontos.

Além disso, ele também entra em campo pelo Campeonato Alemão, onde é vice-líder, com quinze pontos, a mesma pontuação do líder Bayern.