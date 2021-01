Borussia M’gladbach x Werder Bremen: onde assistir e escalações (19/01)

Abrindo a décima sétima rodada do Campeonato Alemão, Borussia Mönchengladbach e Werder Bremen se enfrentam nesta terça-feira (19), às 14h30, no Borussia-Park. No meio da tabela de classificação, ambas as equipes entram em campo com o propósito de conquistar os três pontos. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Borussia M’gladbach x Werder Bremen: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do aplicativo Onefootball, às 14h30 (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Borussia M’gladbach x Werder Bremen

Embolo, Lazaro e Reitz são os desfalques da equipe da casa. Entretanto, Thuram também está fora já que cumpre suspensão após cuspir no adversário em campo.

Possível Borussia M’gladbach: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Kramer, Neuhaus , Herrmann, Stindl; Hofmann, Plea.

Para o Bremen, Niklas Moisander e Davie Selke realizaram testes no fim de semana para saber se haviam contraído o vírus ou não. Ontem, em rede social, o clube garantiu que ambos os jogadores testaram negativo e que viajam com o restante do plantel.

Já Erras, Augustinsson, Füllkrug e Christian Groß continuam lesionados.

Possível Bremen:Pavlenka; Veljkovic, Toprak, Friedl, Gebre Selassie, Eggestein, Mbom, Möhwald, Agu; Sargent, Salke.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Alemão

Além de Borussia M’gladbach x Werder Bremen, a décima sétima rodada do Campeonato Alemão também traz outras oito partidas no meio da semana. Ademais, você pode assistir todos estes jogos no Onefootball.

Como estão as equipes na temporada?

O time do Borussia M’gladbach aparece em 8º lugar, contabilizando vinte e cinco pontos. Portanto se vencer hoje, tem a chance de se aproximar ainda mais da parte de cima da tabela. Entretanto, precisa contar também com tropeço de seus adversários na rodada. Ademais, nas oitavas de final da Champions League, vai enfrentar o Manchester City.

Enquanto isso, o Werder Bremen ocupa a 12ª posição com dezoito pontos na conta. Dessa maneira, venceu quatro jogos, empatou seis e perdeu também seis. Com o principal objetivo de conquistar uma vaga na Liga Europa para a próxima rodada, a equipe verde precisa somar pontos nas próximas rodadas seja como for.