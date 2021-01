Borussia Mönchengladbach x Bayern: onde assistir ao jogo de hoje (08/01)

Borussia Mönchengladbach e Bayern de Munique se enfrentam nesta sexta-feira (08), às 16h30, no Borussia-Park, pela décima quinta rodada do Campeonato Alemão. A equipe de Munique tem a oportunidade de aumentar a distância na liderança sob os demais na tabela. Então, saiba onde assistir.

Borussia Mönchengladbach x Bayern: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do aplicativo Onefootball, às 16h30 (Horário de Brasília).

+ Confira o calendário esportivo de 2021 completo

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Bayern quer manter a liderança

O Gladbach aparece em 7º com vinte e um pontos. Dessa maneira, possui cinco vitórias, seis empates e três derrotas. Mesmo se vencer o adversário desta rodada, não altera sua posição na tabela. Nas oitavas de final da Champions League, vai enfrentar o Manchester City.

Enquanto isso, o Bayern é o líder da competição, com trinta e três pontos na conta. Se quiser continuar no topo precisa vencer este confronto. Em caso de derrota, torce para o Borussia Dortmund superar o RB Leipzig no sábado (09). Ademais, na Champions League, vai enfrentar a Lazio pelas oitavas de final.

Possíveis escalações de Borussia Mönchengladbach x Bayern

Valentino Lazaro é o único desfalque da equipe da casa. Entretanto, Thuram também está fora já que cumpre suspensão após cuspir no adversário em campo.

Provável Borussia: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Kramer, Neuhaus; Hofmann, Stindl, Plea, Embolo.

Ao técnico Flick, Nianzou continua treinando individualmente após grave lesão. Por outro lado, Gnabry ainda é dúvida para o treinador. Mas Coman está de volta ao elenco e pode retornar ao campo.

Provável Bayern de Munique: Neuer; Sule, Boateng, Davies, Alaba; Kimmich, Goretzka, Sané, Müller, Coman; Lewandowski.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Alemão

Além disso, a décima quinta rodada do Campeonato Alemão também traz outras oito partidas no fim de semana. Ademais, você pode assistir todos estes jogos no Onefootball.

Bayer Leverkusen x Werder Bremen – Sábado – 11h30

Schalke 04 x Hoffenheim – Sábado – 11h30

Freiburg x Colônia – Sábado – 11h30

Union Berlin x Wolfsburg – Sábado – 11h30

Mainz x Eintracht Frankfurt – Sábado – 11h30

RB Leipzig x Borussia Dortmund – Sábado – 14h30

Augsburg x Stuttgart – Domingo – 11h30

Arminia x Hertha Berlin – Domingo – 14h