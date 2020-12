Hoffenheim x Augsburg: onde assistir ao jogo do Campeonato Alemão

Hoffenheim e Augsburg se enfrentam nesta segunda-feira (07), às 16h30, pela décima rodada do Campeonato Alemão, a Bundesliga, na Rhein-Neckar-Arena. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Ambas as equipes estão no meio da tabela e precisam do resultado positivo a seu favor para subir na classificação e, principalmente, melhorar o desempenho em campo na temporada.

A partida entre Hoffenheim e Augsburg possui transmissão do aplicativo Onefootball, às 16h30 (Horário de Brasília).

A equipe do Hoffenheim aparece em 13º, com nove pontos, deixando a desejar durante a temporada. Dessa maneira, contabiliza duas vitórias, três empates e quatro derrotas. Assim, se ganhar hoje, pula para a décima ou décima primeira posição.

Pela Liga Europa, a equipe já está classificada. No grupo L, em primeiro lugar, o time alemão vai disputar a liderança na última rodada, sendo assim, contra o Estrela Vermelha.

Enquanto isso, o Augsburg está melhor. Com doze pontos, ocupa a 10ª posição. Então, venceu três jogos, empatou três e perdeu também três. Se superar o rival, vai para a oitava posição.

Para a equipe da casa, Bruun Larsen, Belfodil e Adamyan não estão disponíveis para o confronto desta segunda, confirmou o treinador Sebastian Hoeness em entrevista coletiva. Além disso, Bicakcic, Hübner, Kaderabek e Stafylidis também não aparecem no plantel.

Geiger está suspenso, já que foi expulso na última partida.

" #Adamyan , @jacobruunlarsen and #Belfodil are on the right path (to recovery). But tomorrow is too soon for them."

Por outro lado, o time visitante alertou em seu perfil oficial que André Hann testou positivo para covid-19 e por isso está isolado, cumprindo as normas de proteção. Finnbogason, Bazee, Jensen, Moravek, Pedersen também seguem fora por lesão.

Mas Framberger está de volta ao time.

André Hahn has tested positive for COVID-19. He is currently symptom free and isolating at home.

Follow-up tests came back negative proving the effectiveness of measures.

Wishing you a quick recovery, André! pic.twitter.com/4AGE28Zk4h

— FC Augsburg (@FCA_World) December 6, 2020