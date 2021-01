Mönchengladbach x Dortmund: onde assistir ao jogo de hoje (22/01)

Borussia Mönchengladbach e Borussia Dortmund se enfrentam nesta sexta-feira (22), às 16h30, pela décima oitava rodada do Campeonato Alemão, no Borussia-Park. Na parte de cima da tabela, ambas as equipes brigam para diminuir a diferença com o líder Bayern de Munique. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Mönchengladbach x Dortmund: onde assistir?

O jogo tem transmissão ao vivo do aplicativo Onefootball às 16h30 (Horário de Brasília).

+ Erling Haaland: conheça o fenômeno do Borussia Dortmund

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Possíveis escalações de Mönchengladbach x Dortmund

Depois de cumprir suspensão ao cuspir em adversário durante jogo, Thuram finalmente está de volta ao plantel de convocados do Gladbach. Já Valentino Lazaro e Reitz continuam como baixas para o treinador Marco Rose.

Possível Borussia Mönchengladbach : Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Hofmann, Stindl; Thuram, Plea.

Ao time do Dortmund, Delaney, Thorgan Hazard, Schmelzer, Witsel e Zagadou continuam sendo os desfalques da equipe amarela por estarem lesionados.

Possível Dortmund: Bürki; Meunier, Akanji, Hummels, Schulz; Can Guerrero; Sancho, Brandt, Reyna; Haaland

Confira os jogos do Campeonato Alemão

Além de Borussia Mönchengladbach x Borussia Dortmund, o fim de semana também recebe outros jogos pela décima oitava rodada do Campeonato Alemão. Ademais, você pode assistir a todos eles através do aplicativo do Onefootball.

Augsburg x Union Berlin – Sábado – 11h30

Bayer Leverkusen x Wolfsburg – Sábado – 11h30

Freiburg x Stuttgart – Sábado – 11h30

Mainz x RB Leipzig – Sábado – 11h30

Arminia x Eintracht Frankfurt – Sábado – 11h30

Hertha Berlin x Werder Bremen – Sábado – 14h30

Schalke 04 x Bayern de Munique – Domingo – 11h30

Hoffenheim x Colônia – Domingo – 14h

Como estão as equipes nesta temporada?

O time anfitrião aparece em 7ª posição, contabilizando vinte e oito pontos. Portanto se garantir a vitória no duelo desta sexta, pula para o lugar do Dortmund com trinta e um, isto é, dormindo ainda mais próximo das primeiras posições. Por fim, nas oitavas de final da Champions League, vai enfrentar o Manchester City.

Enquanto isso, em 4º lugar na tabela com vinte e nove pontos, o Dortmund entra em campo com o propósito de somar pontos para se aproximar da liderança do rival Bayern de Munique. Entretanto, para terminar a rodada em terceiro lugar, precisa vencer o jogo de hoje com cinco gols ou mais. Ademais, joga nas oitavas da Champions League contra o Sevilla.