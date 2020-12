2020: o ano do Bayern de Munique; relembre os melhores momentos

O Bayern de Munique é, sem dúvidas, um dos maiores clubes de futebol do mundo. No ano de 2020, a equipe deixou bem claro porque domina o futebol alemão e, agora, o europeu. Na lista de conquistas, cinco taças: Campeonato Alemão, Champions League, Copa da Alemanha, Supercopa da UEFA e Alemanha. Então, veja como foi o ano de 2020 para o Bayern.

A pandemia do coronavírus atingiu também o calendário do futebol. O sexto título do Bayern poderia acontecer. Todavia, o Mundial de Clubes da FIFA, realizado sempre no final de ano, foi cortado pela entidade como medida contra o vírus.

Bayern de Munique, o Campeão Alemão

A primeira conquista do Bayern no ano de 2020 foi o Campeonato Alemão, a Bundesliga. Com uma temporada impecável, a equipe chegou como favorita ao título, tendo como principal adversário na disputa o Borussia Dortmund.

Na 32ª rodada, em 16 de junho, os bávaros venceram o Werder Bremen por 1 a 0, com gol de Lewandowski. Dessa maneira, com dez pontos de vantagem sob os aurinegros, conquistaram antecipadamente o oitavo título alemão consecutivo. Ao fim da temporada, a diferença entre o líder e vice-líder foi de 13 pontos.

Copa da Alemanha de 2019/20

A equipe vermelha conseguiu chegar até a final da DFB Pokal, como é conhecida a Copa da Alemanha, depois de passar pela primeira e segunda fase, as oitavas, quartas e por último bater o Eintracht Frankfurt nas semis. Em confronto contra o Bayer Leverkusen, no dia 4 de julho, o time comandado por Hansi Flick venceu o rival por 4 a 2 e levantou a sua segunda taça no ano.

A Champions League e a Tríplice Coroa

De todas as opções, a mais emocionante e incrível, sem dúvida, é a Champions League. Sete anos depois de trazer para casa a quinta orelhuda, diante do Borussia Dortmund, o time se viu novamente na final da competição. Mas, desta vez, contra o Paris Saint-Germain, de Neymar.

Na fase de grupos, terminou em primeiro lugar, com dezoito pontos. Nas oitavas de final, bateu o Chelsea. Pelas quartas, em partida única em novo modelo adotado pela pandemia do coronavírus, superou o Barcelona com 8 a 2 no placar. E assim, nas semis, o Lyon.

Em jogo eletrizante, em 23 de agosto, no Estádio da Luz, Lisboa, o Bayern de Munique venceu por 1 a 0, gol de Coman, consagrando-se campeão da Champions League, o sexto título na história e a tríplice coroa.

Supercopa da UEFA e Supercopa da Alemanha

Para fechar o ano com chave de ouro, o time do Bayern ainda conquistou mais dois títulos. Na Supercopa da UEFA, realizada pela própria federação, o vencedor da Champions League e o da Liga Europa, no caso o Sevilla, se enfrentam.

No dia 24 de setembro, em Budapeste, os bávaros derrotaram os espanhóis por 2 a 1 e garantiram mais um troféu para a sala especial na sede do clube.

Sem dar folga aos torcedores que mal haviam acabado de comemorar a última conquista, seis dias depois, em 30 de setembro, o Bayern fechou o ano de 2020 com o título da Supercopa da Alemanha, diante do Borussia Dortmund. A competição consiste em reunir o líder e vice-líder do campeonato nacional na última temporada.

Hansi Flick, o responsável pelo trabalho

Este é o cabeça por trás do sucesso que o clube alemão apresenta em campo. As conquistas recentes passa pelas mãos e mente do técnico alemão de 55 anos. Queridinho da torcida, possui em seu histórico seis títulos, sendo cinco todos este ano.

Ademais, Flick também já foi jogador de futebol. Iniciou sua carreira nas categorias de base do Neckargemünd e Mückenloch, entre 1971 e 1981. Como profissional, estreou no Sandhausen, clube alemão. Também foi jogador do Bayern, onde permaneceu por cinco anos. Logo após, em 1990, foi para o Colônia, onde encerrou sua jornada.

Como treinador, também possui bom histórico. Seu primeiro trabalho foi no Bammental, em quatro anos. O Hoffenheim, então, recebeu o técnico alemão por cinco anos, até 2005. No ano seguinte, chegou até a Áustria para dirigir o RB Salzburg. Entretanto, sua passagem foi breve já que, ao fim da temporada, integrou parte da comissão técnica da Seleção da Alemanha, participando inclusive da conquista do título mundial de 2014 no Brasil.

No dia primeiro de julho de 2019, chegou ao comando do Bayern de Munique. Assim, tornou-se uma referência na área, principalmente pelo excepcional trabalho no clube bávaro.

Prêmios de jogadores individuais

Como se não bastassem as diversas taças no ano, o grupo alemão também contou com premiações individuais aos jogadores. Ao fim da temporada 2019/20, a UEFA nomeou Robert Lewandowski como o melhor jogador da Europa e atacante da Champions. Entretanto, Manuel Neuere, Joshua Kimmich e o treinador Hansi Flick também foram premiados.

No prêmio FIFA The Best, o atacante polonês Robert Lewandowski foi eleito o melhor jogador do mundo na temporada. Além disso, Manuel Neuer também consagrou-se como o melhor goleiro do ano. Ademais, Flick concorreu entre os indicados ao prêmio de melhor técnico, mas perdeu para Klopp, do Liverpool.

Então, o que esperar do Bayern no próximo ano?

Quando uma nova temporada começa, a equipe de Munique sempre aparece no quadro de favoritos, seja em competições nacionais ou internacionais. Todavia, com um forte elenco repleto de craques, com muita qualidade e técnicas essenciais em campo, uma boa diretoria e um técnico excepcional, o Bayern de Munique tem chances de repetir novamente o feito de 2020.