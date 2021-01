Union Berlin x Bayer Leverkusen: onde assistir ao jogo de hoje (15/01)

Abrindo a décima sexta rodada do Campeonato Alemão, Union Berlin e Bayer Leverkusen se enfrentam nesta sexta-feira (15), às 16h30, no Stadion An der Alten Försterei. Apenas quatro pontos separam as equipes na tabela. Se vencer, o time visitante dorme em segundo lugar, com trinta e dois pontos. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Union Berlin x Bayer Leverkusen: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do aplicativo Onefootball, às 16h30 (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

Em 5º lugar com vinte e cinco pontos, o Union apresenta inesperadamente um bom desempenho na temporada, deixando os torcedores animados e esperançosos com uma provável vaga em competições internacionais. Se vencer hoje, pula uma posição, destronando assim o Borussia Dortmund do 4º lugar da classificação.

Enquanto isso, o Leverkusen está em terceiro lugar, contabilizando vinte e nove. Garantindo os três pontos hoje, é o novo vice-líder da Bundesliga, ficando assim apenas um ponto atrás do líder, o Bayern de Munique. Por fim, na Liga Europa, enfrenta o Young Boys pela segunda fase.

Possíveis escalações de Union Berlin x Bayer Leverkusen

Ao time da casa, Joel Pohjanpalo, Max Kruse e Anthony Ujah continuam em recuperação de graves lesões, indicou o boletim publicado em site oficial do clube. Entretanto, Grischa Prömel está de volta ao plantel depois de cumprir suspensão, enquanto Christian Gentner é dúvida.

Possível Union: Luthe; Friedrich, Trimmel, Knoche, Hugbner; Trimmel, Griesbeck, Andrich, Ingvartsen; Becker, Bülter, Awoniyi.

Para o técnico Peter Bosz, a novidade é o retorno de Charles Aránguiz ao elenco principal. Entretanto, o jovem Florian Wirtz permanece como dúvida para o confronto de hoje devido ao calendário lotado, afirmou o treinador em coletiva ao site oficial. Então, estão na lista de desfalques, Santiago Arias, Bellarabi, Weiser, Palacios, Paulinho e Sven Bender.

Possível Bayer: Hradecky; Dragovic, Tah, Tapsoba, Sinkgraven; Amiri, Baumgartlinger, Demirbay; Bailey, Schick, Diaby.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Alemão

Além disso, a décima sexta rodada do Campeonato Alemão também traz outras oito partidas no fim de semana. Ademais, você pode assistir todos estes jogos no Onefootball.