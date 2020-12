Union Berlin x Borussia Dortmund: onde assistir e possíveis escalações

Union Berlin e Borussia Dortmund se enfrentam nesta sexta-feira (18), às 16h30, no Stadion An der Alten Försterei, pela décima terceira rodada do Campeonato Alemão. Com o treinador interino, o time aurinegro conseguiu a tão esperada vitória depois de passar três rodadas sem vencer. Ademais, saiba onde assistir ao jogo.

Union Berlin x Borussia Dortmund: onde assistir?

A partida entre Union Berlin e Borussia Dortmund possui transmissão do aplicativo Onefootball, às 16h30 (Horário de Brasília).

Dortmund quer retomar boa sequência

Depois de demitir o técnico Lucien Favre após goleada por 5 a 1, o Dortmund conseguiu vencer na última rodada e, assim, voltar aos trilhos em busca da liderança, ocupando o 4º lugar, com vinte e dois pontos. Entretanto, se vencer hoje, continua na mesma posição. Dessa maneira, venceu sete jogos, empatou um e perdeu quatro. Pelas oitavas da Champions League, enfrenta o Sevilla.

Enquanto isso, o Union vem logo atrás, em 6º, com dezoito. Ganhando hoje, pula uma posição, desbancando o Wolfsburg. Assim, acumula quatro vitórias, seis empates e duas derrotas.

Possíveis escalações de Union Berlin x Borussia Dortmund

Ademais, a equipe da casa tem muitos jogadores machucados, como Max Kruse, Pohjanpalo, Schlotterbeck, Anthony Ujah, Gentner e Ingvartsen.

Robert Andrich segue suspenso, mas Florian Hübner pode retornar ao elenco.

Provável Union: Luthe; Friedrich, Trimmel, Knoche, Lenz; Griesbeck, Prömel, Teuchert; Becker, Bülter, Awoniyi.

🗣 Fischer: Ujah, Schlotterbeck, Pohjanpalo, Kruse, Gentner, Ingvartsen are out. Andrich is suspended for one more game. Hübner is available to play a part. #FCUBVB | #fcunion — 1. FC Union Berlin (@fcunion_en) December 17, 2020

A principal baixa para o Dortmund é Erling Haaland, lesionado. Entretanto, Hazard, Schmelzer, Delaney e Meunier também seguem indisponíveis.

Provável Dortmund; Bürki; Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel, Bellingham, Reus; Sancho, Moukoko, Reyna.

📍: Alte Försterei.

🎯: Drei Punkte.

1️⃣1️⃣: Diese hier? pic.twitter.com/ekSUkq6yIb — Borussia Dortmund (@BVB) December 17, 2020

Confira os jogos da rodada do Campeonato Alemão

A décima terceira rodada do Campeonato Alemão também traz outras oito partidas no fim de semana. Ademais, você pode assistir todos estes jogos no Onefootball.

Sábado:

Borussia Monchengladbach x Hoffenheim – 11h30

Schalke 04 x Arminia – 11h30

Mainz x Werder Bremen – 11h30

RB Leipzig x Colônia – 11h30

Augsburg x Eintracht Frankfurt – 11h30

Bayer Leverkusen x Bayern de Munique – 14h30

Domingo:

Freiburg x Hertha Berlin – 11h30

Wolfsburg x Stuttgart – 14h