Wolfsburg x RB Leipzig: onde assistir e prováveis escalações (16/01)

Pela décima sexta rodada do Campeonato Alemão, as equipes Wolfsburg e RB Leipzig se enfrentam neste sábado (16), às 11h30, na Volkswagen Arena. Se vencer o confronto de hoje, o time visitante assume a liderança da competição, desbancando o Bayern de Munique. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Wolfsburg x RB Leipzig: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do aplicativo Onefootball, às 11h30 (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

Em 6º lugar, a equipe anfitriã possui vinte e cinco pontos. Dessa maneira, venceu seis jogos, empatou sete e perdeu apenas dois. Mesmo abaixo na tabela, o Wolfsburg ainda sonha com a liderança e principalmente a classificação para a Champions League.

Enquanto isso, o RB Leipzig, em segundo lugar na classificação, tem a chance de se tornar líder do Alemão. Vencendo este confronto, ultrapassa o Bayern de Munique e vai para trinta e quatro, ou seja, um a mais que os bávaros. Então, nas oitavas da Champions, joga contra o Liverpool.

Prováveis escalações de Wolfsburg x RB Leipzig

A equipe da casa possui apenas uma baixa no elenco. Maximilian Arnold está suspenso depois de tomar cartão vermelho no último jogo pelo Campeonato Alemão.

Provável Wolfsburg: Casteels; Baku, Guilavogui, Brooks, Otavio – Schlager, Gerhardt; Brekalo, Philipp, Steffen; Weghorst

O Leipzig possui uma vasta lista de desfalques para o jogo de hoje. Henrichs, Konate, Laimer e Szoboszlai estão todos lesionados. Entretanto, Kevin Kampl, Nkunku e Kluivert já treinam em grupo. Já Marcel Sabitzer continua sendo dúvida, informou o site oficial do clube.

Provável Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Orban; Mukiele, Adams, Kampl, Angelino, Olmo, Haidara; Forsberg

Confira os jogos da rodada do Campeonato Alemão

Além disso, a décima sexta rodada do Campeonato Alemão também traz outras oito partidas no fim de semana. Ademais, você pode assistir todos estes jogos no Onefootball.